FC Bayern München - VfL Wolfsburg live im TV, Livestream und Liveticker

Am letzten Spieltag der Hinrunde kommt es in der Allianz Arena zum Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg. Die Bayern haben als Dritter der Tabelle vor dem Spieltag vier Punkte Rückstand auf den RB Leipzig. Wolfsburg rangiert als Achter aktuell im gesicherten Mittelfeld.

Die Bundesliga live im TV

Das Match zwischen den Bayern und Wolfsburg beginnt am Samstag um 15:30 Uhr und wird im Live im TV bei Sky Bundesliga 2 übertragen.

FC Bayern - Wolfsburg im Livestream

Sky bietet zur Partie einen Livestream bei SkyGo an.

Das Match im Liveticker

Bei Eurosport.de bleiben wir für euch auch in der Winterpause mit allen News zur Bundesliga am Ball. Hier gibt es auch einen Liveticker zum Spiel zwischen den Münchnern und Wolfsburg.

Die Bundesliga im Radio

Im Bundesligaradio bei amazon.de gibt es alle Matches des 17. Spieltags live.

Die letzten zehn Begegnungen:

(sofern nicht anders angegeben, handelt es sich um Bundesligaspiele)

Datum Heim Auswärts Ergebnis 09.03.19 FC Bayern München VfL Wolfsburg 6:0 20.10.18 VfL Wolfsburg FC Bayern München 1:3 17.02.18 VfL Wolfsburg FC Bayern München 1:2 22.09.17 FC Bayern München VfL Wolfsburg 2:2 29.04.17 VfL Wolfsburg FC Bayern München 0:6 07.02.17 FC Bayern München VfL Wolfsburg 1:0 (DFB-Pokal) 10.12.16 FC Bayern München VfL Wolfsburg 5:0 27.02.16 VfL Wolfsburg FC Bayern München 0:2 27.10.15 VfL Wolfsburg FC Bayern München 1:3 (DFB-Pokal) 22.09.15 FC Bayern München VfL Wolfsburg 5:1

Bayern - Wolfsburg: Die wichtigsten Fakten zum Spiel

- Der FC Bayern hat keins seiner letzten 26 Pflichtspiele zuhause gegen Wolfsburg verloren (24 Siege, 2 Remis).

- Der FC Bayern verlor keins der vergangenen 17 Bundesliga-Spiele zum Hinrunden-Abschluss (12 Siege, 5 Remis).

- Bayerns Robert Lewandowski erzielte bereits 19 Tore in 16 Hinrundepartien. Mehr Tore in einer kompletten Hinrunde in der Bundesliga schoss nur Gerd Müller in der Saison 1968/69 (20).

- Bayerns Joshua Zirkzee traf gegen Freiburg bei seinem Bundesliga-Debüt nach nur 104 Sekunden und damit schneller als jeder anderer Münchner Debütant.

- Der VfL Wolfsburg kassierte gegen kein anderes Team in der Bundesliga mehr Niederlagen (34) und Gegentore (109) als gegen den FC Bayern.

- Wolfsburg stellt mit nur 16 Gegentoren nach 16 Spieltagen die beste Defensive der Bundesliga.

Bayern - Wolfsburg: So könnten sie spielen

Bayern: Neuer - Davies, Alaba, Martínez, Pavard - Coutinho, Kimmich, Müller - Perisic, Lewandowski, Gnabry.

Wolfsburg: Casteels - Roussillon, Brooks, Tisserand, Mbabu - Arnold, Guilavogui, Schlager - Brekalo, Weghorst, Joao Victor.