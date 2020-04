Eigentlich könnte es doch so einfach sein.

"Flick will Havertz, Havertz will zu den Bayern", so zumindest die Einschätzung von "Sky"-Experte Marc Behrenbeck. Jedoch gibt es wie so häufig einen Haken. "Am Ende hängt alles vom Finanziellen ab", fügte der Reporter an. Das liebe Geld also wieder einmal.

Medienberichten zufolge soll Bayer Leverkusen weiterhin auf eine Ablösesumme im Bereich von rund 100 Millionen Euro beharren. Auf den ersten Blick ein angemessener Preis für einen Spieler der Güteklasse Kai Havertz. In Zeiten, in denen sich nicht wenige Bundesliga-Klubs jedoch ernsthaft um ihre Existenzen sorgen, eine mehr als stolze Forderung.

Havertz-Transfer eine Frage des Geldes

Widerspräche ein Transfer somit nicht dem von Bayern Münchens Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge einst formulierten Grundsatz, dass man "keine ver­rück­ten Dinge veranstalten und sich auch von der Öf­fent­lich­keit nicht in etwas hin­ein­jagen las­sen" werde?

Fest steht, dass der FC Bayern den 20-Jährigen nicht zu jedem Preis verpflichten wird. Zumal mit Timo Werner und Leroy Sané zwei weitere Namen gehandelt werden, für die der amtierende Meister das nötige Kleingeld aufbringen müsste.

Auf der anderen Seite wäre der deutsche Nationalspieler wohl immer noch günstiger als Barça-Leihspieler Philippe Coutinho, den die Münchener dank einer Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro (eventuell etwas weniger) fest verpflichten könnten.

Eine Weiterbeschäftigung des Brasilianers an der Säbener Straße scheint aufgrund der mangelnden sportlichen Perspektive jedoch äußert unwahrscheinlich. An dieser Stelle kommt Havertz wieder ins Spiel.

Kai HavertzImago

FC Bayern: Spielmacher-Suche endlich beendet?

Der Noch-Leverkusener wäre der perfekte Ersatz für Coutinho, sollte dessen Engagement im Sommer tatsächlich enden. Besonders im Kampf um die Champions League benötigt der FC Bayern für die Breite des Kaders auf lange Sicht einen klassischen Spielmacher.

Einen, der sowohl das Angriffsspiel des Rekordmeisters gegen tief stehende Gegner in richtige Bahnen lenken, als auch selbst den Weg in Richtung Tor suchen kann. Kurz gesagt jenen Spielertyp, den sich die Bayern-Bosse bereits mit der Ankunft von Coutinho aus Barcelona erhofft hatten.

Havertz stellte nicht nur in der Bundesliga, sondern auch auf internationalem Parkett unter Beweis, dass er genau diese Qualitäten mitbringt. Der 20-Jährige wäre in jedem Fall eine sofortige Verstärkung für den Rekordmeister und ein weiterer Meilenstein zum "FC Bayern Deutschland 2.0".

FC Bayern: Großes Gedränge im Mittelfeld

Es ist das alte Leid für Neuzugänge beim FC Bayern und auch der Grund, warum der "kicker" zunächst vermeldete, dass sich Havertz gegen einen Transfer entschieden haben soll: Der große Konkurrenzkampf beim deutschen Rekordmeister.

Mit Thiago, Leon Goretzka und Co. wartet prominente Konkurrenz auf den 20-Jährigen, die sich bereits festgespielt und die Spielweise von Trainer Hansi Flick zudem verinnerlicht hat.

Michael Ballack, Havertz' möglicher Vorgänger im weitesten Sinne, rät ihm daher von einem verfrühten Wechsel zum Rekordmeister ab.

" Havertz braucht noch Zeit. Er braucht auch die Robustheit, mental für den FC Bayern präpariert zu sein. Ich habe meine Zeit in Leverkusen damals auch gebraucht. Havertz muss nun genau auf seine Entwicklung schauen. Über seine fußballerischen Qualitäten brauchen wir nicht zu reden, denn er ist ein Topspieler. "

Eine sinnvolle Lösung wäre es daher, den Youngster im Sommer mit einem Vorvertrag auszustatten und ihn anschließend noch für eine Spielzeit bei Leverkusen zu parken, wo er sich wohl auch im kommenden Jahr auf internationaler Ebene beweisen könnte.

Thomas Müller vom FC Bayern MünchenGetty Images

Fällt auch Havertz Müller zum Opfer?

Schließlich gibt es auch noch einen gewissen Thomas Müller, dessen jüngste Vertragsverlängerung Havertz nicht gerade in die Karten spielen dürfte.

Die Münchener Galionsfigur befindet sich seit geraumer Zeit in Topform (zehn Tore, 19 Assists allein in dieser Spielzeit) und ist gegenwärtig nicht mehr aus der ersten Elf wegzudenken - zum Leidwesen seiner Konkurrenten.

"Meine persönliche Rolle hat sich nach einer schwierigeren Phase im Herbst geändert. Ich konnte dem Spiel nach dem Trainerwechsel wieder mehr den Thomas-Müller-Stempel aufdrücken", begründete Müller jüngst seine Leistungsexplosion.

Havertz könnte bei einem zu frühen Wechsel im Sommer ein ähnliches Schicksal wie Coutinho drohen, der den bärenstarken Auftritten von Müller letztlich zum Opfer fiel und mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen musste.

Bayern, ja oder nein? Wenn ja, wann? Havertz muss seinen nächsten Schritt mit Bedacht ausführen.

