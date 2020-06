Drei Spieltage vor Saisonende führt der FC Bayern München die Bundesliga-Tabelle mit sieben Punkten vor Borussia Dortmund an. Mit einem Sieg am Dienstag beim abstiegsgefährdeten SV Werder Bremen könnten die Bayern vorzeitig Meister werden. Die Meisterschale gäbe es dann aber noch nicht. Wann diese vergeben wird und ob, die Bayern dann auch feiern dürften - Eurosport.de mit einem Überblick.

Was passiert, wenn der FC Bayern am Dienstag in Bremen Meister werden sollte? Gäbe es dann schon direkt die Meisterschale? Und wie läuft die Meisterzeremonie in Zeiten der Coronavirus-Pandemie eigentlich ab? Eurosport.de mit den wichtigsten Antworten.

Was steht an?

Bayern München könnte sich am Dienstag (20:30 Uhr im Eurosport-Liveticker) mit einem Sieg bei Werder Bremen die 30. deutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte sichern. Es wäre die achte in Folge - wenn die Saison nicht doch noch abgebrochen wird. Für diesen Fall gibt es noch keine Entscheidung über Meisterschaft und Abstieg.

Wann wird die Schale überreicht?

Geplant ist die Übergabe durch DFL-Chef Christian Seifert am 34. Spieltag. Die Bayern spielen da beim VfL Wolfsburg.

Wie wird die Meisterzeremonie aussehen?

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) will sich zu den Plänen erst äußern, wenn der Meister feststeht. Es gilt aber als sicher, dass es eine deutlich abgespeckte Zeremonie unter Einhaltung der vorgeschriebenen Abstandsregeln geben wird.

Wer darf bei der Zeremonie in den Innenraum?

Das Hygiene-Konzept erlaubt nur 100 Personen im Innenraum - auch bei der Übergabe der Schale wird sich das nicht ändern. Die Bayern-Bosse Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn, Herbert Hainer und Uli Hoeneß müssten die Zeremonie von der Tribüne aus verfolgen. Sie haben keinen Zutritt zum Innenraum. Familien und Freunde der Spieler haben aufgrund der Hygiene-Maßnahmen ohnehin keinen Zugang zum Stadion.

Gibt es die obligatorischen Weißbier-Duschen?

Die wird es nicht geben. Die Weißbier-Duschen fallen aufgrund des Hygiene-Konzepts der DFL aus.

Findet eine Feier auf dem Marienplatz statt?

Die wird es wegen Corona in diesem Jahr definitiv nicht geben. Diese "liebgewonnene Tradition ist heuer leider unvorstellbar", sagte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter bereits. Er sei sich aber "sicher, dass wir zusammen mit dem Verein eine angemessene Ehrung finden werden, wenn die Bayern den Titel holen sollten." In welcher Form die Schale den Fans präsentiert wird, ist offen. Möglich ist eigentlich nur eine virtuelle Feier.

Darf intern gefeiert werden?

Die Mannschaft dürfte intern feiern, da alle Spieler und das Trainerteam ohnehin ständig getestet werden und den Alltag zusammen verbringen. Sollten beim FC Bayern allerdings die Verantwortlichen um Rummenigge und Hoeneß mit dem Team anstoßen wollen, müssten sie zuvor zweimal negativ getestet werden. Eine größere Feier mit Familien und Freunden wird es nicht geben.

