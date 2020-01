Lewandowski hatte sich am Abend des letzten Hinrundenspiels gegen den VfL Wolfsburg (2:0) am 21. Dezember einer Leisten-OP unterzogen. Das Winter-Trainingslager der Münchner in Katar hatte der Pole deshalb verpasst.

Auch bei Serge Gnabry gibt es grünes Licht. Der Nationalspieler wird nach ausgestandenen Achillessehnenproblemen im Kader stehen. Den Bayern fehlen die Verletzten Niklas Süle, Lucas Hernandez, Kingsley Coman und Javi Martinez. In Berlin muss zudem Joshua Kimmich (Gelbsperre) passen.

Flick rudert bei Transferforderungen zurück

Trainer Hansi Flick hatte wegen der angespannten Personallage "mindestens zwei" Wintertransfers gefordert. Wenn sich was ergäbe, würde der deutsche Rekordmeister tätig werden, sagte er nun, "aber da ist aktuell keine Rede davon".

Als er seine Transfer-Forderung öffentlich gemacht habe, sei die Lage noch "eine andere" gewesen, betonte Flick. Mit der Rückkehr von Lewandowski und Gnabry "haben wir Alternativen". Mögliche Neue müssten die Mannschaft sofort weiterbringen, gab Flick zu bedenken: "Es ist wichtig, dass wir nicht unter Druck Dinge machen, von denen wir nicht überzeugt sind."

(SID)