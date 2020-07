Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, hat auf der offiziellen Pressekonferenz zur Vorstellung von Leroy Sané eine klare Ansage in Richtung David Alaba und Thiago gerichtet. Beide Spieler könnten den Verein vor Beginn der kommenden Saison verlassen, die Vertragsverhandlungen stocken. Gespräche diesbezüglich würden die Münchner aber nur ab einer "bestimmten Summe" führen.

Während der Vorstandsvorsitzende bei Thiago von einem Abgang ausgeht, müsse man bzgl. eines möglichen Wechsels von David Alaba abwarten. "Die Gespräche mit Thiago waren kurioserweise sehr optimistisch, dann hat er uns mitgeteilt, dass er etwas Neues machen will", so Rummenigge. Bis dato hätte den FC Bayern aber "noch kein Klub kontaktiert", zudem habe man "keine Kenntnis davon, ob Thiago seine Dinge schon mit einem neuen Klub geregelt hat."

Bei Alaba bestehe absolut kein Zweifel daran, dass man den Vertrag verlängern will. Doch noch sind sich beide Parteien nicht einig geworden. "Dass es bei Vertragsverhandlungen immer um Finanzen geht, ist kein Geheimnis. Wir haben die Karten offen auf den Tisch gelegt, jetzt liegt es bei David und seinen Beratern", stellte der 64-Jährige klar und fügte mit Nachdruck an: "Bei den Gehältern scheint der eine oder andere Berater der Meinung zu sein, dass die Sonne trotz Corona noch hell scheint. Dem ist aber nicht so."

Sollte der Österreicher sich für einen Vereinswechsel entscheiden, müsste der aufnehmende Verein mit dem FC Bayern in Ablöseverhandlungen treten Mit einem Verkauf beschäftige sich der Rekordmeister aber nur ab einer "bestimmten Summe". "Wir lesen ja immer von Summen, über die wir hier intern schmunzeln. Es wird beim FC Bayern keinen Summer-Sale wegen Corona geben."

Alaba und Thiago: Kein Abgang vor der Champions League

Zunächst sind beide Spieler fest für die kommenden Aufgaben in der Champions League eingeplant. "Beide haben Vertrag bis 30.06.2021. Sie werden teilnehmen und das Achtelfinale gegen Chelsea bestreiten. Wenn wir uns qualifizieren, folgt danach das Finalturnier in Lissabon. Sie werden auf jeden Fall dieses Turnier spielen. Dann wird man weitersehen."

