In seinem Podcast "The Transfer Window" erkärte der 78-Jährige englische Transferexperte Ian McGarry: "Ich kann nicht sagen, dass sich deswegen in Liverpool was verändern wird, aber interessanterweise haben die Vertreter des FC Bayern in den letzten zehn Tagen Kontakt zu den Vertretern von Robert Firmino aufgenommen."

Video - Salihamidzic begeistert von Gnabry: "Er ist geil auf Tore" 00:43

Die FCB-Verantwortlichen sollen sich erkundigt haben, ob der Brasilianer theoretisch für einen Wechsel offen wäre und ob er bereit wäre, Teil "des Münchner Neuaufbaus" zu sein.

Zuletzt berichtete der "Daily Express" jedoch, dass Liverpool "keinerlei Absicht habe, Firmino zu verkaufen".

Firmino ist Leistungsträger

Der Angreifer wechselte 2015 für 41 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim zum FC Liverpool. Seitdem mauserten sich die Reds mit dem 28-Jährigen als Leistungsträger zum besten Klub Europas. Vergangene Saison gelang dem Verein mit dem Champions-League-Titel der ganz große Coup, in dieser Saison wird der erste Meistertitel seit 30 Jahren mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eingefahren.

Firmino wird oft als einer der Hauptgrübde des Liverpooler Erfolgs genannt. Mit seiner für einen Mittelstürmer uneigennützen Spielweise bringt er die Qualitäten seiner Mitspieler Mohammed Salah und Sadio Mané bestens zur Geltung.

Heute besitzt der Offensivspieler einen Marktwert von 90 Millionen Euro und hat noch einen Vertrag bis 2023.

Eurosport-Check: Dass die Reds ihren Angreifer bei einer Verpflichtung von Timo Werner gehen lassen würden, ist nicht undenkbar. Jedoch ist es schwer vorstellbar, dass die Bayern 90 Millionen Euro für einen Lewandowski-Ersatz ausgeben. Eher wäre Firmino im offensiven Mittelfeld oder als hängende Spitze angedacht, dort hat aber vermutlich der Transfer von Leverkusens Kai Havertz Priorität. Sollte der Wechsel des 20-Jährigen in die bayrische Landeshauptstadt platzen, könnte Firmino stärker in den Fokus der FCB-Bosse rücken.

Transferwahrscheinlichkeit: 20 Prozent.

Das könnte Dich auch interessieren: Bayern sendet ein Signal an Europa – und eines an Flick