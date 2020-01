Hasan Salihamidzic hatte am Mittwoch gegenüber "Sport Bild" erläutert: "Timo Werner braucht mit seiner Schnelligkeit mehr Räume, die hatte er in dem System, das Leipzig gespielt hat. Das System bei RB hat sich nun zwar geändert, aber dennoch ist es vorne nicht so eng wie bei uns."

Für Timo Werner selbst ist das kein entscheidender Grund. Im Interview mit "Bild" sagte er:

" In Leipzig habe ich ja schon oft gezeigt, dass ich gegen tiefstehende Mannschaften treffen und mich gut in engen Räumen bewegen kann. "

Der deutsche Nationalstürmer weiter: "Ich bin 23 Jahre und habe mich diese Saison schon weiterentwickelt. Aber da ist noch weiterhin Luft nach oben, wo ich mich verbessern kann und will."

Lewandowski als Vorbild

Auch er sieht Bayerns Robert Lewandowski als besten Stürmer der Bundesliga an, dessen Karriere sein Vorbild ist. "Ziel ist es, dass ich meine Leistung, wenn ich 27 oder 28 bin, durchgängig bestätigt habe. Dann will ich auf der Ebene sein wie Lewandowski", sagte der 23-Jährige.

In der Bundesliga-Tabelle steht er mit RB Leipzig momentan vor Robert Lewandowski und dem FC Bayern. Die Meisterschaft ist der große Traum. Zu den Chancen sagt er: "Die Meisterschaft ist zwar noch sehr weit weg, aber als Herbstmeister ist es natürlich möglich. Das erste Ziel ist und bleibt aber wieder in die Champions League zu kommen."

Das könnte Dich auch interessieren: Jagd auf Leipzig: Der Titelkampf elektrisiert Fußball-Deutschland