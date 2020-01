Buzz

Hach, ein waschechtes Derby hat die Stadt München lange nicht gesehen! Dass die beiden Vereine dennoch keine besten Freunde geworden sind, zeigt Thomas Müller.

Denn am Ende der Benefizveranstaltung hatten die Fußballstars 60.000 Euro gesammelt. Eine Zahl, die den Namen des Stadtrivalen TSV 1860 München beinhaltet. Für Thomas Müller natürlich nicht haltbar.

So macht er aus 60.000 Euro kurzerhand 61.000 Euro, indem er zusätzlich 1000 Euro spendet. Der neue Beitrag ist auf dem Scheck erkennbar. Müller hatte die erste Null einfach durchgestrichen - und eine eins daraus gemacht.

Wenn sich die beiden Vereine schon nicht mehr auf dem Rasen ärgern können - 1860 spielt in der Dritten Liga - so muss wenigstens abseits des Rasens mit einem Augenzwinkern an den Rivalen erinnert werden.

