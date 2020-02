"Ich erwarte auch mal von meiner Mannschaft, dass sie einfach in der Lage ist, Ballbesitz zu spielen", beschrieb Flick die aktuelle Problematik beim Rekordmeister. Die Ergebnisse stimmen zwar momentan bei den Münchnern, doch beispielsweise schaltete das Team nach einer furiosen erste Hälfte vergangenes Wochenende in Köln in Halbzeit zwei mehrere Gänge zurück und gab den Geißböcken wieder große Spielanteile.

"Es zeichnet die Mannschaft zwar aus, dass sie immer nach vorne spielen will und dass sie Chancen kreieren will", gab der Übungsleiter zu, dennoch betonte er:

" Aber irgendwann musst du halt auch einfach mal den Ball laufen lassen und den Gegner laufen lassen. "

Das könnte Dich auch interessieren: Zauberfuß Thiago: Was für und gegen einen Abgang spricht