Der FC Bayern München hat am Samstag sein neues Auswärtstrikot für die Saison 2020/21 vorgestellt. Das Ausweichtrikot ist vornehmlich in Weiß gehalten. Alle Aufdrucke sind in Rot. Das minimalistische Design des neuen Trikots soll vom Auswärtsdress der Triple-Saison 2012/13 inspiriert worden sein. Das neue rote Heimtrikot der Bayern war bereits im Bundesliga-Schlussspurt zum Einsatz gekommen.

Das neue Auswärtstrikot des FC Bayern München wurde per Pressemitteilung unter dem Motto "Ready for the road" vorgestellt.

"Unser Vereinslogo verbindet Fans auf der ganzen Welt. Wir sind überall zu Hause", heißt es dazu. Das Trikot solle Bayern-Fans verbinden. "United by our crest" - vereint durch unser Wappen, heißt es weiter.

David Alaba im neuen Auswärtstrikot des FC Bayern München 2020/21 (Foto: adidas) Fotocredit: Eurosport

FC Bayern: Auswärtstrikot mit weiß-grauen Hosen und Stutzen

Das Outfit wird durch weiß-graue Hosen und Stutzen ergänzt.

Theoretisch könnte das neue Auswärtstrikot bereits in der Endphase der Champions League zum Einsatz kommen.

Serge Gnabry im neuen Auswärtstrikot des FC Bayern München 2020/21 (Foto: adidas) Fotocredit: Eurosport

FC Bayern: Auswärtstrikot schon in der Champions League im Einsatz?

Der FC Bayern tritt am 8. August zum Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea in München an (21 Uhr im Liveticker).

Kommen die Bayern nach dem 3:0-Hinspielerfolg weiter, stünde am Freitag den 14. August das Viertelfinale gegen den Sieger des Duells FC Barcelona gegen den SSC Neapel (Hinspiel: 1:1) in Lissabon an.

Da Barcelona traditionell rot-blaue Trikots trägt, könnte dort das neue Auswärtsjersey der Bayern zum Einsatz kommen.

FC Bayern: Erinnerungen an 2012/13

Das neue Bayern-Trikot ist bereits im Online-Fanshop für 89,95 Euro (Kinder: 69,95 Euro) erhätlich. Die "Authentic"-Version kostet 129,95 Euro. Wählt man die Profi-Version plus Spielerflock und "BL/Meister Logo", kommt man auf einen stolzen Preis von 142,95 Euro.

2012/13 hatten die Bayern mit einem ähnlichen Auswärtstrikot das Triple geholt. Damals hatte das Rot jedoch einen Orange-Stich; das Sponsorenemblem war zudem in Schwarz gehalten worden.

Bastian Schweinsteiger im Auswärtstrikot des FC Bayern München der Triple-Saison 2012/13 Fotocredit: Getty Images

In besagtem Auswärtstrikot hatten die Bayern damals unter anderem mit einem 1:0-Sieg bei Eintracht Frankfurt (Tor: Bastian Schweinsteiger) bereits am 28. Spieltag 2012/13 vorzeitig die Deutsche Meisterschaft perfekt gemacht.

