Müde Meister? Von wegen! Bayern München beendet die Europacup-Träume des SC Freiburg und untermauert eindrucksvoll seine Triple-Ambitionen. Robert Lewandowski steigt zum besten ausländischen Torjäger der Bundesliga-Geschichte auf und Ersatzkeeper Sven Ulreich durfte gegen die Breisgauer vermutlich seine Abschiedsvorstellung für den Rekordmeister geben.

Unersättlich auf dem Platz, zurückhaltend am Glas: Die Meister-"Party" im kleinen Kreis war für Rekord-Stürmer Robert Lewandowski und Co. früh beendet. Schon gegen 22:00 Uhr verließen die Stars von Bayern München die VIP-Räume der Allianz Arena, wo sie nach dem 3:1 gegen den SC Freiburg auf ihren 30. Titel angestoßen hatten - wegen Corona "leider ohne Frauen", wie Klubboss Karl-Heinz Rummenigge traurig bestätigte.

"Es ist nicht alles ganz so einfach, aber wir leben nun mal in ganz besonderen Zeiten", sagte Vorstandsmitglied Oliver Kahn.

Doch das kurze Beisammensein genügte dem FC Nimmersatt, um sich bei gutem Essen und launigen Reden von Präsident Herbert Hainer sowie Rummenigge noch einmal auf die Triple-Mission einzuschwören. "Wir sind gierig, wir wollen weiter gierig bleiben", sagte Vizekapitän Thomas Müller unmissverständlich. "Wir haben noch große Ziele", betonte Joshua Kimmich. Zunächst, ergänzte Trainer Hansi Flick, sei da das "Zwischenziel" 20. DFB-Pokalsieg am 4. Juli in Berlin gegen Bayer Leverkusen, und dann, im August: die Königsklasse.

"Ich traue uns zu, das Triple zu holen", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic der "Bild am Sonntag": "Unsere Champions-League-Saison war bisher makellos. Ich traue unserer Mannschaft den Sieg zu, doch wir alle wissen: Das wird ein steiniger Weg." Kimmich betonte mit dem Selbstbewusstsein aus 15 Pflichtspielsiegen hintereinander (Bundesliga-Rekord), die Bayern wollten in Europa "angreifen", der oft zurückhaltende Flick meinte: "Wir versuchen, so weit wie möglich zu kommen."

Müller: "Innerer Antrieb"

So oder ähnlich, merkte Müller an, redeten viele Mannschaften vor dem Spiel, "wir aber leben es aktuell ganz gut". Wie das Jahr für Jahr und Spiel für Spiel gelingt? "Das hat mit einem inneren Antrieb zu tun, der uns berechtigt, beim FC Bayern zu spielen", sagte Müller, "es wird nichts anderes als Erfolg verlangt. Dem haben wir uns verschrieben." Mit Haut und Haaren.

Bestes Beispiel dafür ist der ewig torhungrige Lewandowski. Er bereitete den Führungstreffer von Joshua Kimmich (15.) vor und legte seine Tore 32 und 33 (24., 37) nach. Häufiger trafen in einer Bundesliga-Spielzeit nur Gerd Müller (36/1973, 38/1970 und 40/1972) und Dieter Müller (34/1977) - und nie Torjäger aus dem Ausland. Da kam selbst Freiburg ins Schwärmen, obwohl "Lewa" die Badener Europacup-Träume zerstört hatte. "Das ist ein Spieler mit Weltklasseformat", sagte Torwart Alexander Schwolow anerkennend.

Tatsächlich unterhielten Lewandowski und die Bayern das Fernsehpublikum auch bei der Meister-Zugabe bestens - und das mit der 1b-Elf um Torwart Sven Ulreich, der seine Abschiedsvorstellung geben durfte. Der junge Neuseeländer Sarpreet Singh gab sein Startelfdebüt, die Nachwuchsspieler Chris Richards und Jamal Musiala kamen zu ersten Bundesliga-Einsätzen, doch die herausragende Münchner Qualität litt nicht. Er habe die Youngster "belohnt für die gute Leistung in der U23", sagte Flick, bis zur festen Größe sei es aber "noch ein sehr weiter Weg".

Kahn: Sané hat "noch ein Jahr Vertrag"

Auch deshalb bemühen sich die Bayern um Verstärkungen. Dass Wunschspieler Leroy Sané Manchester City verlassen wird, wie Teammanager Pep Guardiola bestätigte, lockte sie aber nicht aus der Reserve. Der Nationalspieler habe "noch ein Jahr Vertrag", sagte Kahn im "Aktuellen Sportstudio" im "ZDF", "mehr gibt es jetzt dazu nicht zu sagen". Auch Flick bügelte das Thema ab. Er wolle nicht über Transfers reden, betonte er, "weil: wir haben noch einiges vor".

Anders Freiburg, das die Europa League abhaken muss. Sportvorstand Jochen Saier sprach dennoch von einer "großartigen Saison". Trainer Christian Streich nannte sie "außergewöhnlich", machte aus seiner Enttäuschung aber kein Hehl: "Wir haben ganz viel erreicht - aber wir wollten alles."

