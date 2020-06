Uli Hoeneß hat sich mit anerkennenden Worten über das selbstbewusste Auftreten von Joshua Kimmich geäußert. Der Bayern-Profi entwickelte sich in der laufenden Saison zu einem echten Leader. "Er ist manchmal laut, er ist auch ein bisschen forsch. Er ist aber keiner, der nur eine große Klappe hat und dann nichts liefert", so der Ex-FCB-Präsident in einer Dokumentation der "ZDF-Sportreportage".

"Er setzt sich mit seinen Aussagen natürlich selber unter Druck. Aber er ist zu allergrößten Teilen in der Lage und bereit, das dann auch mit Leben zu füllen, was er einfordert und das gefällt mir", so Hoeneß über den deutschen Nationalspieler. Kimmich ließ sich in der zweiteiligen Langzeitdokumentation bei seinem Aufstieg zum Münchner Führungsspieler begleiten.

Der 25-Jährige, der 2015 von RB Leipzig zum deutschen Rekordmeister gewechselt war, gibt dabei auch Einblicke in sein privates Umfeld. Er wolle damit zeigen, "dass man nicht nur Fußballer ist, sondern, dass auch ein Mensch dahinter steckt", erklärte der Bayern-Star. "Man bekommt ein Gefühl dafür, wie ich neben dem Platz ticke."

Kimmich ist als Mann der klaren Worte bekannt

Mit seinen deutlichen Aussagen hatte der FCB-Profi in der Anfangsphase der Saison Kritik am Auftritt der Münchner geäußert und war anschließend von den Vereinsbossen in die Pflicht genommen worden.

Im Bundesliga-Duell gegen Verfolger Borussia Dortmund glänzte der Defensivakteur als Dauerläufer und stellte mit 13,73 gelaufenen Kilometern einen neuen klubinternen Rekord auf. Zudem sorgte er mit seinem eindrucksvollen Lupfer für die Entscheidung im Topspiel, das mit einem 1:0 für den Tabellenführer endete.

Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic gratulierte Kimmich nach dessen positiver sportlicher Reaktion.

