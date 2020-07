Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß will eine Stadion-Rückkehr der Fans nicht mit aller Macht durchziehen. Er wisse, "dass unsere Leute beim FC Bayern ein gültiges Konzept erarbeiten. Ich wünsche mir das, aber die Gesundheit der Menschen ist das oberste Gebot. Wir dürfen kein Risiko eingehen", sagte Hoeneß beim Sonntags-Stammtisch des "Bayerischen Rundfunks".

Beim derzeit viel diskutierten Thema, wem der Fußball eigentlich gehöre, äußerte sich Hoeneß diplomatisch. "Der Fußball gehört allen. Es ist sehr wichtig, dass die Ultras begreifen, dass sie ein wichtiges Element sind, aber dass sie nicht alleine entscheiden können. Ich bin für eine Kooperation", sagte der 68-Jährige, fügte aber auch deutlich an: "Die Ultras müssen aber auch wissen, dass der Fußball auch ohne Ultras funktioniert."

Zum CAS-Urteil im Fall Manchester City hielt sich Hoeneß ebenfalls mit Kritik zurück. Er habe sich zwar "auch gewundert. Aber das aus der Distanz zu beurteilen, ist schwierig. Das maße ich mir nicht an."

Hoeneß mischt sich bei seinem Neffen nicht ein

Bei der Personalie Sebastian Hoeneß will sich Bayern Münchens Ehrenpräsident hingegen nicht einmischen. Er habe Sportvorstand Hasan Salihamidzic mitgeteilt, "dass ich mich als befangen betrachte", sagte Hoeneß weiter. Er könne aber "so oder so" mit allen Entscheidungen leben.

Sebastian Hoeneß, Neffe von Uli und Sohn von Dieter, ist beim Bundesligisten TSG Hoffenheim als Trainer im Gespräch. Der 38-Jährige hat mit der zweiten Mannschaft des FC Bayern überraschend den Meistertitel der 3. Liga geholt. Es sei aber, so Uli Hoeneß, "noch nichts entschieden".

