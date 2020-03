Die Anhänger des Rekordmeisters kritisierten das System scharf. "Hauptsache alles geht seinen Weg, die Auswirkungen auf die kommende Saison sind gering, und die sinnlos aufgeblähte EM als Prestigeobjekt der korrupten UEFA im Sommer kann durchgeführt werden. Fans und die Seele des Fußballs sind, wie so oft, zweitrangig", beschwerten sich die Gruppierungen und weiter schrieben sie:

" Hinzu kommt, dass eine Aussetzung unumgänglich wird, sobald auch Mannschaften und Verantwortliche betroffen sind. "

Die Geisterspiele seien für die Fans keine Lösung, denn der Coronavirus wird dadurch nicht unbedingt eingedämmt.

"Die momentanen Maßnahmen verschieben die Problematik also nur, statt sie zu lösen. Die 'Lösung' der Geisterspiele ignoriert zudem komplett, dass Fußball auch abseits des Stadions eine massive soziale Komponente darstellt. Auch bei Geisterspielen treffen sich Fans in Kneipen und Wohnzimmern. Auch eine prall gefüllte Kneipe zur Primetime beim Spiel Dortmund gegen Bayern oder bei den anstehenden Europapokalpartien ist nicht zuträglich in Hinblick auf die Verbreitung des Virus."

FCB-Anhänger: "Fußball ohne Fans ist wertlos!"

Die Kernaussage der Nachricht lautet: "Fußball ohne Fans ist wertlos!" Die Konsequenz ist für die Anhänger ganz eindeutig:

" Absage aller Spiele - Sofort! "

Auch die BVB-Fans übten deutliche Kritik an den Verantwortlichen der Bundesliga. "Zwar werden die Funktionäre hierzulande hinter verschlossenen Türen gerade wahrscheinlich hitzig über den Fortlauf der Saison diskutieren, aber dass der Spielbetrieb in der 1. und 2. Bundesliga zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht ausgesetzt ist, zeugt nicht von Weitsicht und Verantwortungsbewusstsein", schrieb die Gruppierung "Südkurve Dortmund" in einer Stellungnahme.

Auch für die Anhänger der Schwarz-Gelben, die am Wochenende das Revierderby gegen den FC Schalke 04 im heimischen Signal-Iduna-Park vor leeren Rängen spielen müssen, gibt es nur einen logischen Schritt:

" In unseren Augen ist eine Aussetzung der nächsten Spieltage unumgänglich – am besten schon an diesem Wochenende! "

