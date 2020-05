Bayern Münchens Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge und Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke haben erleichtert auf die Entscheidung des Bund-Länder-Gipfels zum Re-Start in der Fußball-Bundesliga reagiert. Das Kabinett hatte zuvor einstimmig beschlossen, dass die 1. und 2. Fußball-Bundesliga den Spielbetrieb in der zweiten Maihälfte wieder aufnehmen können.

"Wir freuen uns nun darauf, idealerweise schon ab Mitte Mai den Spielbetrieb wieder aufnehmen zu können", sagte Karl-Heinz Rummenigge in einem Statement des FC Bayern: "Damit ist gewährleistet, dass die sportlichen Entscheidungen auf dem Platz und nicht am grünen Tisch fallen."

Hans-Joachim Watzke sprach in der "Bild"-Zeitung von einem großen "Gefühl der Dankbarkeit. Die Politik hat uns heute den Weg geebnet. Ich empfinde aber auch viel Verantwortung, wir müssen den Vertrauensvorschuss jetzt rechtfertigen."

BVB gegen Schalke und Bayern gegen Union?

Laut Plan müsste der BVB ausgerechnet mit dem Revierderby gegen Schalke wieder beginnen. "Ich weiß nicht, ob es so kommt. Grundsätzlich wird die Liga jetzt einen Spielplan erstellen. Sportlich ist das Spiel gegen Schalke natürlich von großer Rivalität geprägt, aber beide Klubs haben sich zuletzt gegenseitig unterstützt", meinte Watzke.

Rummenigge sagte der "Bild"-Zeitung, dass die Bayern gegebenenfalls ab Freitag für eine Woche in München ein Hotel beziehen würden, in dem sie die einzigen Gäste seien: "Wir werden eine Woche dort bleiben und würden dann am Freitag nach Berlin fliegen." Die Bayern müssten am übernächsten Wochenende bei Aufsteiger Union Berlin antreten.

