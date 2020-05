Warmspielen für Dortmund? Der FC Bayern ist vor dem Duell mit Frankfurt bemüht, den Liga-Gipfel auszublenden - zumal mit der Eintracht eine Rechnung offen ist. Im November verloren die Bayern in Frankfurt mit 1:5. Die Niederlage besiegelte das Aus von Niko Kovac in München. Hansi Flick übernahm und führte die Bayern zurück in die Erfolgsspur. Frankfurt schwächelt aktuell, doch Flick warnt.

Hansi Flick nahm einen Schluck aus seinem Wasserglas - und wischte die Frage nach dem Liga-Gipfel bei Borussia Dortmund mit Nachdruck beiseite. Der Bundesliga-Klassiker am Dienstag "spielt keine Rolle, keine", betonte der Trainer von Bayern München mit festem Blick: "Wir spielen gegen Frankfurt, das ist aktuell der nächste Schritt, den wir machen wollen. Danach können wir uns noch früh genug Gedanken über Dortmund machen."

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Bundesliga Nach Wechseldebatte: DFL nimmt Empfehlung zurück VOR 5 STUNDEN

Exakt 72 Stunden vor dem mit Spannung erwarteten Topspiel beim Herausforderer BVB empfangen Flicks Bayern am Samstag (18:30 Uhr im Eurosport-Liveticker) die Hessen. Frankfurt? Da war doch was? In der Tat! Am 2. November waren die Münchner dort 1:5 untergegangen, noch am selben Abend einigten sie sich mit Trainer Niko Kovac auf eine Trennung. Assistent Flick übernahm - und pflanzte den zweifelnden Münchnern wieder ihr typisches "Mia san mia"-Selbstbewusstsein ein.

Flick muss möglicherweise auf Thiago verzichten

Aus damals vier Punkten Rückstand (auf Borussia Mönchengladbach) sind vier Punkte Vorsprung geworden - auf den BVB. Doch über den schärfsten Konkurrenten verlor Flick am Freitag kein weiteres Wort. Er glaube vielmehr, "dass man da einige Mannschaften noch nicht abschreiben darf", sagte er, "es geht deshalb nur darum, dass wir uns nur auf unser Spiel konzentrieren".

Und das ist zunächst jenes gegen die Eintracht, für das sich nach Monaten der Stadion-Abstinenz sogar Ehrenpräsident Franz Beckenbauer angekündigt hat - dabei ist der "Kaiser" angesichts seiner gesundheitlichen Probleme doch ein "Risikopatient". Flick lenkte den Fokus deshalb lieber aufs Sportliche, zumal er womöglich auf Mittelfeldmotor Thiago (Adduktorenprobleme) verzichten muss.

Flick sieht keine offene Rechnung mit Frankfurt

Das 1:5 damals sei "für uns alle eine herbe Niederlage" gewesen, erinnerte er sich, "da hat uns Eintracht Frankfurt mit ihrer Dynamik überrollt". Er halte jedoch "nichts davon zu sagen, wir haben da noch 'ne Rechnung offen. Das ist ein ganz anderes Spiel mit anderen Voraussetzungen, wir spielen ein bisschen anders." Das war natürlich untertrieben. Seit Flick die Bayern übernommen hat, haben die sich in fast allen Bereichen verbessert.

Obwohl die Abwehr in Flicks Pressingsystem, das er gegen aggressive Frankfurter "fein justieren" will, wesentlich höher steht, ist die Defensive deutlich stabiler: Der Rekordmeister lässt weniger Chancen zu und kassiert weniger Gegentore (16:10).

Die Offensive erspielt sich mehr Gelegenheiten und trifft häufiger, das Laufpensum ist höher und intensiver (mehr Sprints). Die Bayern spielen wieder attraktiv und dominant, auch das Binnenklima ist besser, altgediente Stars wie Thomas Müller oder Jerome Boateng blühen seit Monaten auf.

Flick warnt davor, Frankfurt zu unterschätzen

Wird Frankfurt da nicht zum Selbstläufer? Die Eintracht, in zweieinhalb Wochen auch Halbfinal-Gegner im DFB-Pokal (10. Juni), habe eine Mannschaft "mit sehr viel Herz", warnte Flick. Darüber dürften auch das 1:3 zum Liga-Restart gegen Gladbach und Platz 13 nicht hinwegtäuschen.

Entscheidend sei, dass seine Mannschaft "die Mentalität hoch hält" - gerade vor ungewohnter Kulisse in der leeren Arena. "Wir sind aktuell noch Punkte vorne", sagte Flick, "das wollen wir so behalten." Dann könnte auch Dortmund kommen.

Das könnte Dich auch interessieren: Laufwunder Kimmich wird zum Bayern-Anführer im Saisonfinale

(SID)

Play Icon WATCH #SotipptderBoss: Hertha gewinnt Berliner Stadtderby gegen Union 00:03:43

Bundesliga Ex-Bayer: Van Gaal war Heynckes "taktisch um Längen voraus" VOR 6 STUNDEN