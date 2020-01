Alvaro Odriozola kam vor zwei Jahren für 30 Millionen Euro von San Sebastian. Bei den "Königlichen" ist für den 24-Jährigen allerdings kein Vorbeikommen an Dani Carvajal, weshalb Real ihn auch gehen lassen würde. Neben Bayern seien der FC Sevilla und Atletic Bilbao interessiert.

Ein möglicher Transfer hängt allerdings auch ein wenig an Achraf Hakimi, der derzeit an den BVB ausgeliehen ist und im Sommer nach Madrid zurückkehren soll. Borussia Dortmund hingegen will den Marokkaner unbedingt behalten.

Transfer hängt (auch) von Hakimi ab

Michael Zorc sagte vor Weihnachten im "kicker": Wir haben mehrfach unser Interesse bekundet, Achraf über den Sommer hinaus zu halten. Es gibt keine Entscheidung. Auch keine, dass er definitiv zurückgeht."

Das bedeutet auch: Sollte für Real feststehen, dass Hakimi in der Bundesliga bleibt, wären die Chancen des FC Bayern auf Odriozola vermutlich geringer. Von einer Ablösesumme für Odriozola ist bislang nichts bekannt.

Hansi Flick hatte Anfang Januar "mindestens zwei neue Spieler" gefordert. Den Bundesliga-Auftakt gewann der FC Bayern - mit Benjamin Pavard als Rechtsverteidiger - gegen Hertha BSC mit 4:0.

