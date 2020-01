Der königliche Heilsbringer ist da. Álvaro Odriozola hat beim FC Bayern unterschrieben, der 24-Jährige wird für ein halbes Jahr von Real Madrid ausgeliehen. Und auch wenn die Formulierung sehr dramatisch klingt: Der spanische Verteidiger ist als Soforthilfe eingeplant. Trainer Hansi Flick hat sich sofortige Verstärkung gewünscht - und sie bekommen.

Für den bisherigen Reservisten des spanischen Rekordmeisters eine hohe Bürde, doch die Luftveränderung kann Odriozola gut gebrauchen, im sportlichen wie im psychischen Sinne. Für den FC Bayern kann sich das vermeintliche Risiko auszahlen, das der Klub mit dem Transfer eines Ersatzspielers eingeht.

Kein Vorbeikommen an Carvajal

Vor dem heutigen Dienstag war der Name in der Bundesliga nahezu unbekannt, dabei spielt der Abwehrmann bei Real Madrid, einem der gößten Klubs der Welt. Das Problem: Odriozola ist kein Stammspieler. An Dani Carvajal kommt er nicht vorbei.

Für 30 Millionen Euro wechselte Odriozola im Sommer 2018 von Real Sociedad San Sebastián zum spanischen Überteam mit dem klaren Ziel, Stammspieler auf der rechten Verteidigerposition zu werden. Bislang gelang ihm das nicht. In La Liga stand er in der aktuellen Saison überhaupt nur in vier Spielen auf dem Rasen, meist steht er nicht einmal im Kader.

Vergangene Saison bestritt der 1,76 Meter kleine Athlet ähnlich wenige Partien, beeindruckte allerdings mit einer verblüffenden Effizienz: In 22 Spielen in La Liga und Copa del Rey kommt er auf neun Assists und ein Tor - als Rechtsverteidiger.

Dennoch: Der Baske schafft es nicht an Carvajal vorbei. Sollte BVB-Star Achraf Hakimi im Sommer zu den "Königlichen" zurückkehren, wäre die Situation doppelt schwierig für den 24-Jährigen. Adrian Garcia, Eurosport-Redakteur aus Spanien, urteilte kürzlich:

" Odriozola bekam bei Real durchaus die Chance, sich zu entwickeln, aber er hat trotzdem nicht das Niveau, um letztlich Stammspieler zu werden. "

Odriozola-Transfer wäre ein Wagnis für den FC Bayern

Der FC Bayern benötigt eine Soforthilfe, um Joshua Kimmich rechts hinten zumindest bis Saisonende zu entlasten - im Sommer wird neu geplant, Flick setzt den deutschen Nationalspieler bevorzugt auf der Sechs ein.

Sportdirektor Hasan Salihamidzic betonte öfter, wie schwierig ein Wintertransfer zu realisieren sei, denn die Wunschspieler seien für die Klubs zur Saisonmitte oft schlicht nicht zu haben und er brauche "einen Spieler, der uns jetzt gleich hilft".

Also ein Spieler aus der zweiten Reihe? Einer, dessen Antrieb die Startelf ist - aus Trotz und Verärgerung über seinen bisherigen Klub.

Auch bei Odriozola wäre dies ein kleines Wagnis in Sachen Soforthilfe, denn er - Profi hin oder her - müsste sich erst einmal in der Bundesliga akklimatisieren. Nicht nur das Spielsystem ist beim FC Bayern ein anderes, auch Kultur, Sprache, Liga. Der 24-jährige Spanier spielte noch nie im Ausland. Wie schwierig es für (junge) Profis aus dem Ausland beim FC Bayern sein kann, zeigten Renato Sanches, James Rodriguez und zuletzt auch Philippe Coutinho, die allesamt mit Startschwierigkeiten zu kämpfen hatten.

Wie Bayern mit Odriozola spielen würde

Einen Stammspieler auszuleihen, das ist auch beim FC Bayern Utopie. Und genau das macht Hoffnung: Mit einem halbjährigen Leihgeschäft hält sich das Risiko in Grenzen. Der FC Bayern erhält Verstärkung mit einem Spieler von einem absoluten Topklub, der an der Isar von sich überzeugen möchte. Sein Marktwert liegt laut "transfermarkt.de" bei 20 Millionen Euro.

Durch den Transfer könnte Joshua Kimmich endlich dauerhaft auf der Sechs spielen und Benjamin Pavard, der zuletzt gegen Hertha BSC rechts spielte, könnte die von ihm präferierte zentrale Abwehrposition einnehmen. David Alaba rutscht in der Folge auf seine gewohnte linke Abwehrseite.

EM-Hoffnung und spanische Connection: Das spricht für Odriozola

Mit Lucas Hernández, der in Spanien aufwuchs, sowie Thiago und Javi Martínez würden mindestens drei Bayern-Stars versuchen, ihm das Leben an der Isar zu erleichtern.

Der smarte Spanier, der mit seiner welligen Föhnwelle auch Model hätte werden können, hat die Teilnahme an der Europameisterschaft im Sommer nämlich noch nicht ganz abgeschrieben. Nur mit Spielpraxis ist dieses Ziel realistisch. Bei der WM 2018 stand er im Kader, wurde allerdings nicht eingesetzt.

Sein erstes Länderspiel machte er im Oktober 2017 gegen Albanien, damals steuerte er sofort einen Assist bei. Es folgten drei weitere Einsätze.

Ein bisschen frischer Wind und die realistische Chance auf Einsatzzeit könnten ihn bei Nationalcoach Luis Enrique wieder ins Gedächtnis rufen.

