Der FC Bayern München machte mit dem 1:0-Sieg in Bremen die achte deutsche Meisterschaft in Serie perfekt. Ehrenpräsident Uli Hoeneß verfolgte das Spiel nicht im Weserstadion, sondern im heimischen Wohnzimmer. Das verriet der ehemalige Bayern-Boss gegenüber "BR24". Für den 68-Jährigen sei der 30. Titel des Rekordmeisters der sportlich fairste in der Geschichte gewesen.

Als der Abpfiff im Bremer Weserstadion ertönte, war Ehrenpräsident Uli Hoeneß nicht wie in den vergangenen Jahren im Stadion zugegen. Er feierte den Jubiläumstitel im eigenen Wohnzimmer vor dem TV-Gerät und mit lauter Musik: "Wir haben dann die Schallplatte eingelegt mit 'We Are The Champions', und haben ein Glas Champagner getrunken", verriet Hoeneß im Exklusiv-Interview mit "BR24".

Anschließend habe der 68-Jährige Sportdirektor Hasan Salihamidzic angerufen: "Den Karl-Heinz (Rummenigge, Anm. d. Red.) hab ich auch versucht und den Herbert Hainer, den habe ich nicht erwischt, aber den Hasan, und dann haben wir das auf laut gestellt, und das hat er in der Kabine hoffentlich abgespielt - denn das war ja mehr als verdient."

Bundesliga Rummenigge mit Seitenhieb gegen Kovac: "Flick hat einen klaren Plan" VOR 4 STUNDEN

Uli Hoeneß: "Fairste Meisterschaft"

Für Hoeneß habe die insgesamt 30. deutsche Meisterschaft einen ganz besonderen Stellenwert. Aufgrund der 66-tägigen Corona-Pause und der anschließenden Geisterspiele sei besonders hervorgestochen, wer die beste Mannschaft der Bundesliga ist. "Es wurde nach sportlichen Kriterien entschieden: Wer spielt besser Fußball? Es gab viel weniger Schiedsrichterfehlentscheidungen, weil die Schiedsrichter viel weniger unter Druck waren. Ich finde, diese war die sportlich fairste Meisterschaft."

Das könnte Dich auch interessieren: Bayerns Überraschungstransfer: Deshalb kann Kouassi zum Glücksgriff werden

Play Icon WATCH #SotipptderBoss: Leipzig schlägt Dortmund - Bremen und Düsseldorf punkten 00:03:21

Bundesliga Nach Transferaussage: Auch Rummenigge kritisiert Müller VOR 6 STUNDEN