Bei Real Madrid ist auf der rechten Verteidigerposition Dani Carvajal gesetzt - und damit ist Zidane auch vollends zufrieden.

Als er auf der Pressekonferenz von Real Madrid auf den bisherigen Bankplatz von Odriozola angesprochen wurde, antwortete er:

" Ich werde keinen Spieler draußen lassen, nur um einen anderen spielen zu lassen, das sage ich ganz klar. "

Heißt: Kein Vorbeikommen an Carvajal! Beim FC Bayern hat er in der Rückrunde bessere Chancen auf Einsatzzeit. Joshua Kimmich soll künftig auf der Sechs eingesetzt werden, Benjamin Pavard wird wohl wieder in die Innenverteidigung rücken.

Odriozola ist bis Saisonende von Real Madrid an den FC Bayern ausgeliehen. Eine Kaufoption soll nicht bestehen.

Das könnte Dich auch interessieren: Hernández droht die Bank: Was der Odriozola-Transfer für die Bayern-Abwehr bedeutet