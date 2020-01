FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach live im TV, Livestream und Liveticker

Nach der Winterpause eröffnen der FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach die Rückrunde in der Bundesliga. Gladbach hat nach glänzender Hinrunde nur zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer RB Leipzig. Auch die Schalker als Fünfter liegen in der Tabelle in aussichtsreicher Position.

Die Bundesliga live im TV

Das ZDF überträgt das Freitagsspiel zum Auftakt der Rückrunde live im Free-TV. Anstoß ist am Freitag, 19. Januar um 20:30 Uhr.

Schalke - Mönchengladbach im Livestream

Auf der offiziellen Homepage des ZDF und bei DAZN gibt es einen Livestream zum Freitagsspiel der Bundesliga.

Das Match im Liveticker

Bei Eurosport.de erhaltet ihr alle Informationen zum Oberhaus des deutschen Fußballs. Hier gibt es auch die Partie aus Gelsenkirchen im Liveticker.

Schalke - Gladbach im Radio

Amazon.de berichtet im Bundesligaradio von allen Matches des 18. Spieltags in der Bundesliga.

