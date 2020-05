Der FC Schalke 04 war beim 0:4 im Revierderby gegen den BVB hasenfüßig und chancenlos. Leider knüpfte S04 genau dort an, wo sie vor der Corona-Zwangspause aufgehört hatten. Die Schalker warten seit acht Spielen auf einen Sieg. Aufsichtsratsvorsitzender Clemens Tönnies erhöhte den Druck auf Trainer David Wagner, kündigte eine gründliche Aufarbeitung an und sprach über Ausgliederungs-Pläne.

Clemens Tönnies fühlte sich nach der Derby-Demütigung "ein bisschen wie geprügelt". In schwierigen Zeiten mit ersten Coronafällen am westfälischen Stammsitz seines Fleisch-Imperiums bereitete dem Aufsichtsratsvorsitzenden von Schalke 04 auch der Fußball nur Sorgen. Tönnies aber schüttelte sie ab und ging zum Angriff über.

Offensiv wie nie sprach der Vereinsboss nach dem 0:4 (0:2) bei Borussia Dortmund über die Ausgliederung der königsblauen Profi-Abteilung. "Diese Diskussion müssen wir noch einmal anstoßen", sagte er am Samstag bei "Sky": "Wir erarbeiten intern Konzepte, wie das aussehen kann. Wir müssen die nächsten Spiele abwarten, parallel arbeiten wir das aus. Wir diskutieren ja seit Jahren darüber, ob wir nachhaltig bei einem traditionellen Fußball-Verein bleiben können."

Schalke-Fans klar gegen eine Ausgliederung

Das ließ viele Schalker Fans und Mitglieder auch in der schlimmsten Derby-Niederlage seit 1966 sehr hellhörig werden. Die Abkehr von der Rechtsform des eingetragenen Vereins ist für sie ein rotes Tuch, das Thema ist explosiv und gewann durch die coronabedingt verschärft "existenzbedrohende" Lage (Vorstand Alexander Jobst) nochmals Dringlichkeit. Die zunächst ausgebliebene TV-Rate hatte Schalke über Banken zwischenfinanziert.

"Natürlich sind wir in einer finanziell prekären Situation oder wären es, wenn der Spielbetrieb eingestellt wird", betonte Tönnies. "Aber da rede ich nicht für Schalke 04 oder für zwei, drei andere. Sollte die Katastrophe eintreffen, hätten viele Vereine Probleme."

Er versicherte, er wolle alle 153.000 Mitglieder bei der Ausgliederungsentscheidung mitnehmen. "Da kann man nicht gegen den Willen oder gegen den Zeitgeist dieser Mitglieder entscheiden", sagte Tönnies. Die Skeptiker befürchten eine "Übernahme" durch Investoren.

Schalke wirkte gegen den BVB überfordert

Die akuten Sorgen sind besonders sportlicher Natur. Die Schalker knüpften nahtlos an die Leistung vor der Liga-Zwangspause an, was keinesfalls als Lob zu verstehen ist. Sie wirkten schlapp, hasenfüßig und mit dem Dortmunder Blitzfußball heillos überfordert. Acht Spiele ohne Sieg bei insgesamt 2:19 Toren sind eine Bilanz des Grauens.

Tönnies erhöhte den Druck auf Trainer David Wagner deutlich. "Jetzt ist er gefragt und die Truppe. Die sollen das nächste Mal zeigen, dass sie es wiedergutmachen. Fertig. Ende." Pikiert hatte er zur Kenntnis genommen, dass die Spieler "sehr beeindruckt" waren. "Die haben nicht so frei aufgespielt wie normal. Es geht um das Derby, da muss man kämpfen."

Schalke droht eine neue Torwartdiskussion

Wagner lieferte keine plausible Erklärung für die Mutlosigkeit. "Wir haben zu ganz schlechten Momenten die Tore bekommen, mindestens zwei wären einfach zu verteidigen gewesen", sagte er. "Es gilt, das abzuschütteln und es schleunigst besser zu machen."

Wir haben einiges wieder gutzumachen. Das werden wir anfassen. Deutlich.

Zu allem Überfluss wird Schalke seine Torhüterdiskussion nicht los. Alexander Nübel, der zu Bayern München wechseln wird, sitzt auf der Bank, Markus Schubert patzte vor dem 0:2 folgenschwer. "Wir wollen damit nicht anfangen", sagte Tönnies. "Wir werden uns, wie ich sage, die Nase putzen. Wir haben einiges wieder gutzumachen. Das werden wir anfassen. Deutlich."

