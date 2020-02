So lief das Spiel:

Mainz 05 begann am Sonntagabend stark gegen arg zurückhaltende Schalker. Während Königsblau sich in der Opel Arena um Spielkontrolle bemühte, pressten die Gastgeber aggressiver und kamen in der Anfangsviertelstunde wiederholt gefährlich in den Strafraum der Gäste.

Auch nach gut 20 Minuten fand Schalke in der Offensive so gut wie nicht statt. Allerdings wirkte die Abwehrreihe der Gäste stabil - der Plan von Trainer David Wagner schien somit aufzugehen. In der 27. Minute hatte Adam Szalai die Riesenchance zur Mainzer Führung, platzierte den Ball aber zu mittig - Alexander Nübel konnte parieren.

Auch bis zehn Minuten vor der Pause war Schalke kein einziges Mal entscheidend vors Mainzer Tor gekommen und so ging es torlos in die Kabine.

Nach der Pause kamen die Schalker mit deutlich mehr Zug und Offensivdrang zurück in die Partie, die Viererkette der Gäste stand jetzt gut zehn Meter höher. Doch obwohl die Zuschauer jetzt ein schnelles, mitreißendes und attraktives Spiel erlebten, blieben Torraumszenen und klaren Chancen Mangelware.

20 Minuten vor dem Ende läuteten dann die Gastgeber ihre Schlussoffensive ein. Schalke bekam die Bälle nur noch selten geklärt und ließ sich wiederholt am eigenen Strafraum einschnüren. Doch die Hausherren konnten sich für ihren Aufwand nicht belohnen.

In der 75. Minute brachte David Wagner mit Ahmed Kutucu einen frischen Stürmer auf den Platz. Es schien allerdings, als könnten beide Mannschaften mit dem Unentschieden leben. Auch Robin Quaison konnte seine Mannschaft nicht in Führung bringen - der Mainzer Torjäger traf in der 80. Minute nur die Latte.

Um ein Haar wäre dem Schalker Weston McKennie noch der Lucky Punch gelungen, doch sein Kopfball nach einer Ecke strich um Zentimeter am Pfosten vorbei (90.+1).

Die Stimmen:

Achim Beierlorzer (Trainer Mainz 05): "Wir hatten einen Lattenschuss und ein paar gute Gelegenheiten. Drei Punkte wären möglich gewesen. Aber die Mannschaft hat gut gearbeitet, wir nehmen den Punkt gerne mit."

Der Tweet zum Spiel:

Pünktlich zum Beginn der närrischen Zeit lief Mainz 05 im Heimspiel am Sonntagabend in seinen kunterbunten Fastnachtstrikots auf - in denen der FSV allerdings bisher noch nie gewinnen konnte.

Das fiel auf: Rückkehrer

Nach endlosen Diskussionen um seinen bevorstehenden Wechsel zu den Bayern im kommenden Sommer stand am Sonntag Schalke-Keeper Alexander Nübel nach kürzerer Verletzungspause erneut im Tor von Königsblau.

Die Statistik zum Spiel: 17

Der FC Schalke erzielte sein letztes Auswärtstor am 17. Spieltag in Wolfsburg. Somit ist S04 im Jahr 2020 noch ohne Bundesligatreffer auf fremdem Platz.

