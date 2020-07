FC Schalke 04 in Extra Time

In der neuen Ausgabe von "Extra Time" spricht Moderator Tobi Hlusiak mit Schalke-Reporter Jan Wochner vom WDR über die Krise des Kultklubs und die Aussichten für die nahe Zukunft. Was hinterlässt Clemens Tönnies? Welche Stars müssen wohl abgegeben werden und wie läuft das jetzt eigentlich mit der Finanzspritze vom Land NRW? Antworten auf diese Fragen und noch viel mehr, jetzt im Podcast.

"So heikel wie momentan war es noch nie", schätzt Schalke-Insider Wochner ein. Der WDR-Journalist ist seit acht Jahren ganz nah dran an den Königsblauen. Seine Reportagen sind auch in der legendären Bundesliga-Konferenzschaltung zu hören.

Die Entwicklungen der vergangenen Monaten verfolgt er mit gemischten Gefühlen. Besonders finanziell sei der Verein stark angeschlagen, durch die Causa-Tönnies in der öffentlichen Wahrnehmung obendrein geschwächt.

Daraus könne aber auch etwas Positives erwachsen. "Es muss jetzt eine Aufbruchsstimmung erzeugt werden. Mit jungen Spielern und den alten Schalker Tugenden hat man dann die Chance, verlorenen Kredit zurückzugewinnen", meint Wochner.

Dabei komme auch Trainer David Wagner eine entscheidende Rolle zu.

McKennie, Kabak oder Harit - wer geht?

Mit welchem Kader der Coach in die kommende Saison gehen darf, ist derweil noch nicht abschließend geklärt. Um Neuzugänge unter Dach und Fach zu bringen, muss mindestens ein Star verkauft werden, der Geld in die klammen Kassen spült. Seit Tagen werden Weston McKennie, Ozan Kabak und Amine Harit als Transferobjekte gehandelt.

Für Wochner ist die Sache klar: Harit müsse unbedingt gehalten werden, sagt er. Und weiter: "Er ist der einzige Spieler, den Schalke nicht im Ansatz ersetzen kann. Seine Kreativität ist im Kader absolut einzigartig. Für Wagners System ist Harit unverzichtbar."

McKennie - der bei Hertha BSC auf der Liste steht - habe sich besonders in der Corona-Pause nicht mit Ruhm bekleckert. "Als er zurückkam war er beweglich wie ein 7,5-Tonner im Rückwärtsgang. Das ist wirklich aufgefallen. Erst zum Saisonende hin wurde er wieder wendig und wichtig."

Wie weit man in Sachen Ozan Kabak mit dem FC Liverpool ist und wer kommen könnte: All das in der neusten Ausgabe "Extra Time - Der Eurosport-Podcast".

