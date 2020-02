FC Schalke 04 - RB Leipzig live im TV, Livestream und Liveticker

Der RB Leipzig ist in der Tabelle nach 22 Spieltagen Zweiter und liegt vier Punkte hinter dem Spitzenreiter FC Bayern München, der am Freitagabend die Tabellenführung mit einem 3:2 (1:1)-Sieg gegen Schlusslicht Paderborn ausbauen konnte. Gastgeber Schalke 04 hat als Sechster dreizehn Punkte Rückstand auf den Rekordmeister. Das Match auf Schalke wird am Samstag, 22. Februar, um 18:30 Uhr anpfiffen.

Schalke - Leipzig: Bundesliga live im TV

Sky zeigt das Spiel zwischen dem Schalke 04 und dem RB Leipzig am Samstag live im TV bei Sky Sport 1.

FC Schalke 04 - RB Leipzig im Livestream

Sky zeigt die Partie am 23. Spieltag der Bundesliga für alle Kunden auch im Livestream bei SkyGo.

Schalke - RB live im Liveticker

Bei Eurosport.de liefern wir euch natürlich alle News zur Bundesliga. Hier gibt es auch einen Liveticker zum Spiel der Leipziger auf Schalke.

Schalke - Leipzig im Radio

Wie gewohnt könnt ihr auch in der Rückrunde alle Bundesliga-Matches im Radio bei amazon.de mitverfolgen.

Schalke - Leipzig | Alle bisherigen Duelle:

(sofern nicht anders angegeben, handelt es sich um Bundesligaspiele)

28.09.19: RB Leipzig - FC Schalke 04 1:3

RB Leipzig - FC Schalke 04 1:3 16.03.19: FC Schalke 04 - RB Leipzig 0:1

FC Schalke 04 - RB Leipzig 0:1 28.10.18: RB Leipzig - FC Schalke 04 0:0

RB Leipzig - FC Schalke 04 0:0 13.01.18: RB Leipzig - FC Schalke 04 3:1

RB Leipzig - FC Schalke 04 3:1 19.08.17: FC Schalke 04 - RB Leipzig 2:0

FC Schalke 04 - RB Leipzig 2:0 23.04.17: FC Schalke 04 - RB Leipzig 1:1

FC Schalke 04 - RB Leipzig 1:1 03.12.16: RB Leipzig - FC Schalke 04 2:1

Schalke - Leipzig | RB tut sich offensiv schwer

Von allen aktuellen Bundesligisten tut sich der RB Leipzig gegen den FC Schalke 04 in der Offensive fast am schwersten. Mit 1,1 Toren gegen die Knappen pro Partie, sind die Roten Bullen nur gegen den FC Bayern harmloser (0,9).