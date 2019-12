So lief das Spiel:

In einer ausgeglichenen Anfangsphase verbuchten die Gäste aus dem Breisgau die erste gute Möglichkeit. Nach einer Flanke von Vincenzo Grifo kam Nils Petersen am zweiten Pfosten zum Schuss, seine Direktabnahme rauschte knapp links vorbei (9.). Schalke hingegen hatte zwar mehr Ballbesitz, konnte aber zunächst keine Torgefahr erzeugen. Ein Fernschuss von Suat Serdar, den Freiburgs Torhüter Mark Flekken entschärfte, blieb lange Zeit die einzige Torannäherung der Mannschaft von David Wagner (12.).

Freiburg hingegen spielte weiterhin mutig nach vorne, Distanzversuche von Christian Günter (14.) und Grifo (18.) verfehlten allerdings ihr Ziel.

Die Mannschaft von David Wagner verlegte sich dagegen im eigenen Stadion aufs Konterspiel – was nach einer knappen halben Stunde zum Erfolg führte. Nach Balleroberung von Ozan Kabak leitete Serdar einen schnellen Gegenstoß ein und bediente Benito Raman auf der linken Seite. Dessen Hereingabe landete erneut beim durchgelaufenen Serdar, der den Ball am zögerlich agierenden Flekken vorbei ins Tor spitzelte (27.).

Der Torschütze stand wenig später im eigenen Strafraum erneut im Mittelpunkt. Nach einer Freiburger Ecke reklamierten die Gäste ein strafbares Handspiel von Serdar, Schiedsrichter Dr. Felix Brych und Video-Assistent Benjamin Brand entschieden sich aber gegen einen Elfmeter (36.).

Anschließend hatte Raman mit einer Direktabnahme dagegen die Chance auf 2:0 für S04 zu erhöhen, sein Schuss aus 18 Metern rauschte allerdings knapp über das Tor (41.). zudem wurde ein Distanzschuss von Miranda von Flekken entschärft (43.).

Kurz vor der Pause tauchten dann noch einmal die Gäste im Schalker Strafraum auf, Jonathan Schmid scheiterte aber gleich zweimal an Schalkes Schlussmann Markus Schubert (44.).

Die erste Möglichkeit im zweiten Durchgang gehörte den Hausherren. Nach einem missglückten Klärungsversuch von Heintz kam Juan Miranda aus spitzem Winkel zum Abschluss, sein Schuss rauschte nur knapp am langen Pfosten vorbei (50.). Wenig später probierte es Rabbi Matondo aus der Distanz, zielte einen knappen halben Meter drüber (51.).

Auf der anderen Seite bot sich den Gästen nur kurz darauf die große Möglichkeit zum Ausgleich. Nach einem Foul von Kabak an Lucas Höler im Strafraum ließ Schiedsrichter Brych zwar zunächst weiterspielen, entschied nach Videobeweis dann aber doch auf Elfmeter. Nils Petersen ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen, verlud Schubert im Schalker Tor und traf links unten zum 1:1 (54.).

Anschließend wechselte Christian Streich aus: Für Janik Haberer kam Chang-hoon Kwon in die Partie (60.). Und dieser Wechsel sollte sich bezahlt machen. Nachdem der Joker zunächst bei einem Schuss von der rechten Seite den linken Innenpfosten traf, sorgte ein Foul von Kabak am Südkoreaner für den nächsten Strafstoß für die Gäste. Dieses Mal trat Grifo an, der mit einem frechen Lupfer in die Mitte des Tores die 2:1-Führung besorgte (67.).

Freiburg wollte nun mehr, wieder war es Kwon, der Höler stark in Szene setzte. Der Freiburger Stürmer drang verfolgt von Kabak in den Strafraum ein und prüfte Schubert aus 14 Metern, der Schalker Schlussmann blieb Sieger dieses Duells (69.).

Schalke 04 musste sich vom Rückstand erst einmal erholen. Erst ein Distanzschuss von Amine Harit sorgte nach 77 Minuten mal wieder für Gefahr, Flekken parierte stark. Die Hausherren blieben jetzt aber am Drücker und wurden schließlich belohnt. Der eingewechselte Ahmed Kutucu nutzte eine zu zentral geratene Kopfballabwehr von Freiburgs Brandon Borrello und traf aus 17 Metern wuchtig ins linke untere Eck (80.).

Die Hausherren spielten nun auf Sieg, Freiburg sorgte nur noch selten für Entlastung. Ein Schuss von Benito Raman verfehlte allerdings genauso das Ziel (85.), wie ein Schuss von Kutucu aus aussichtsreicher Position (87.).

Danach passierte allerdings nicht mehr viel, so blieb es letztlich beim leistungsgerechten 2:2.

Der Tweet zum Spiel:

Die Stimmen zum Spiel:

Nils Petersen (SC Freiburg): "Wir hätten gerne drei Punkte mitgenommen. Aber wenn man das Spiel zusammennimmt, geht das Unentschieden glaube ich in Ordnung. Bei der Wucht, die das Stadion am Ende nochmal mitgibt, können wir mit dem Punkt gut leben."

Vincenzo Grifo (SC Freiburg): "Nils hat den ersten Elfmeter geschossen, der war drin und ich hab' ihn gefragt, ob ich den zweiten machen darf. Er hat gesagt, ja, also habe ich geschossen und wir haben ja beide getroffen, also ist alles gut gegangen."

Jochen Saier (Vorstand Sport SC Freiburg): "Ich fand, dass wir es über weite Strecken durchaus gut gemacht haben. Am Ende tut es schon weh. Wenn man mal auf die Entstehung des 2:2 schaut, ist es durchaus vermeidbar. Aber es war ein rassiges Spiel von beiden Mannschaften, von daher geht das Unentschieden in Ordnung."

Das fiel auf: Einwechslungen mit Effekt

Sowohl Christian Streich als auch David Wagner überzeugten im zweiten Durchgang mit schlauen Einwechslungen. Auf Seiten der Gäste kam Chang-hoon Kwon in die Partie, der nur kurz nachdem er den Platz betreten hatte den Elfmeter zum 2:1 für den SC herausholte und auch sonst mit gefährlichen Abschlüssen und schlauen Anspielen überzeugte. Bei den Hausherren war es dagegen Ahmed Kutucu, dessen Hereinnahme das Schalker Spiel noch einmal deutlich belebte und der am Ende sogar für den 2:2-Ausgleichstreffer sorgte. Die Großchance zum Siegtor ließ Kutucu zwar liegen, dennoch dürfte er sich mit diesem Auftritt – ähnlich wie Kwon für weitere Aufgaben empfohlen haben.

Die Statistik: 83

Nils Petersen hat dank seines Elfmetertreffers nun 83 Pflichtspieltore für den SC Freiburg erzielt und zog damit mit Bundestrainer Joachim Löw gleich – Vereinsrekord eingestellt.

Das könnte Dich auch interessieren: Auch Martínez kaputt: Bayern-Sorgen verschärfen sich