Der FC Schalke 04 hat am 33. Spieltag im letzten Heimspiel der Saison eine bittere Pleite kassiert und musste sich dem VfL Wolfsburg geschlagen geben. Die Niedersachsen, nach der Hinrunde noch sechs Punkte hinter den Gelsenkirchenern, sicherten sich durch ein 4:1 (1:0) auf Schalke ihre achte Europacupteilnahme. Die abgestürzten Königsblauen warten dagegen seit 15 Bundesligaspielen auf einen Sieg.

So lief das Spiel:

Für Wolfsburg ging es am Samstag mit Blick auf die Europapokalplätze noch um alles, Schalke 04 wollte im letzten Heimspiel der Saison unbedingt seine Negativserie beenden. In einer kampfbetonten Anfangsphase hatten die Gäste die erste Chance: Daniel Ginczek lief auf Schalke-Keeper Alexander Nübel zu und hämmerte den Ball übers Tor, anstatt den freien Wout Weghorst in Szene zu setzen (8.).

Nach einer Viertelstunde wurde der Druck der Gäste größer: Schalke kam nicht mehr hinten raus, die Flanken hagelten in Nübels Sechzehner. Nach guter Vorarbeit von Renato Steffen schob Mittelstürmer Weghorst zur Wolfsburger Führung ein (0:1, 16.).

Auch nach der Führung marschierten die Wölfe weiter. Der VfL zeigte keine Zauberei, sondern klassische Fußballarbeit: Auf die Flügel, scharfe Flanke in den Rücken den Abwehr, Kopfball. Doch das beschäftigte die Knappen, S04 kam über weite Strecken nicht in den Wolfsburger Strafraum.

Nach gut einer halben Stunde ließen es die Gäste etwas ruhiger angehen. Trotzdem blieb der VfL dominant, Königsblau konnte weiter keine Torchancen verzeichnen. Nach einem Foul von Jonjoe Kenny an Maximilian Arnold (38.) fehlt der Schalker wegen seiner fünften Gelben Karte beim Saisonfinale.

Nach 45 Minuten nahm Wolfsburg eine souveräne Führung mit in die Kabine.

Nach der Pause brachte David Wagner mit Timo Becker und Benito Raman zwei frische Männer auf den Platz – und das tat dem Spiel der Gastgeber merklich gut. Schalke war präsenter in den Zweikämpfen und erarbeitete sich mehr Spielanteile, doch nach vorne lief noch nicht allzu viel zusammen.

Mitten in die Drangphase der Gastgeber setzten die Wölfe dann aber einen tödlichen Konter: Wieder war es der starke Renato Steffen, der für Weghorst auflegte. Der Niederländer vollendete kaltschnäuzig zum 0:2 (56.). Kurz darauf staubte Kevin Mbabu nach einem Pfostentreffer von Daniel Ginczek zum 3:0 ab, die Partie war nach einer Stunde entschieden, Schalke kalt erwischt. Als Joao Victor in der 69. Minute aus 16 Metern abzog und auf 4:0 erhöhte, sah es verdammt nach einer Blamage für den FC Schalke aus.

Doch Rabbi Matondo fasste sich kurz darauf ein Herz und erzielte nach einem starken Solo über die linke Seite wenigstens das Ehrentor für Königsblau (1:4, 70.). Durch große Verletzungssorgen, aber auch eine unmotivierte Leistung in Hälfte eins kassiert Schalke im letzten Heimspiel der Saison eine deftige Niederlage.

Die Wölfe ziehen durch die Freiburger Niederlage in München sicher in die Europa League ein.

Die Stimmen zum Spiel:

Renato Steffen (Mittelfeldspieler VfL Wolfsburg): "Wir haben von der ersten Sekunde an den Kampf angenommen und unser Spiel aufgezogen. Das ist uns über 90 Minuten gelungen, die Mannschaftsleistung hat den Sieg gebracht. Jetzt kann am 34. Spieltag Bayern kommen..."

Wout Weghorst (Stürmer VfL Wolfsburg): "Die Europa-League-Qualifikation ist heute das Wichtigste. Dennoch wollen wir am letzten Spieltag unbedingt Platz sechs, um direkt in die Gruppe zu gehen. Ich wusste heute, dass ich da sein muss, wenn sich eine Chance ergibt. Und das war ich."

Der Tweet zum Spiel:

Seine Tore zum 0:1 und 0:2 aus der 16. und 56. Minute waren bereits die Saisontreffer 15 und 16 des Wolfsburger Stürmers Wout Weghorst.

Das fiel auf: Schalkes neuer Sturm

Mit Münir Mercan, Rabbi Matondo, Michael Gregoritsch und Daniel Caligiuri brachte Schalke-Coach David Wagner am Samstag vier neue Spieler in die Mannschaft – und tauschte im Vergleich zur 1:2-Niederlage in Frankfurt seine gesamte Offensivreihe aus.

Die Statistik zum Spiel: 15

15 Spiele in Folge ist der FC Schalke aktuell in der Bundesliga ohne Sieg.

