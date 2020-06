Der sportlich und wirtschaftlich angeschlagene FC Schalke 04 erhält offenbar finanzielle Rückendeckung vom Bundesland Nordrhein-Westfalen. Wie das "Handelsblatt" am Montag berichtete, gewährt die Regierung von Ministerpräsident Armin Laschet den mit 197 Millionen Euro verschuldeten Knappen eine Landesbürgschaft in Höhe von rund 40 Millionen Euro. Dies solle am Mittwoch publik gemacht werden.

Am Sonntag erst hatte die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, dass bei S04 bei kommenden Vertragsabschlüssen die Marke von 2,5 Millionen Euro Jahresgehalt nicht mehr überschritten werden soll.

Nach dem sportlichen Absturz in der Rückrunde mit 16 Spielen in Folge ohne Sieg verpassten die Königsblauen zum dritten Mal in vier Jahren das europäische Geschäft.

Bundesliga Watzke zieht BVB-Saisonfazit: Es bleiben Makel VOR 12 STUNDEN

Auch neben dem Platz produzierte Schalke in der abgelaufenen Saison einige Negativschlagzeilen und sorgte für Unmut bei vielen Anhängern, etwa durch einen Härtefallantrag bei der Rückerstattung von Tickets sowie mit der Entlassung von 24 Mitarbeitern des Fahrdienstes. Hinzu kommen die rassistischen Äußerungen von Klub-Boss Clemens Tönnies aus dem August 2019 und jüngst erst der Corona-Ausbruch in seiner Fleischfabrik mit mehr als 1500 positiven Fällen.

Das könnte Dich auch interessieren: Comeback mit Hintergedanken: Was Robben in Groningen vorhat

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

(SID)

Play Icon WATCH Französischer Klub steigt angeblich in Götze-Poker ein 00:02:05

Bundesliga "Scheiß Rückrunde": Schalke am Boden - aber Wagner will bleiben GESTERN AM 10:29