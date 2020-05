Der FC Schalke 04 hat am 27. Spieltag gegen den FC Augsburg mit 0:3 (0:1) verloren und ist damit seit neun Spielen sieglos. Die Führung erzielte Eduard Löwen per Freistoß (6.). Noah Sarenren-Bazee legte für die Schwaben nach (76.), den Schlusspunkt setzte Sergio Córdova (90.+1). Die Königsblauen, aktuell auf Rang acht, müssen um Europa bangen. Augsburg springt dank des Sieges auf Platz 13.

So lief das Spiel:

Es war das Duell der Krisen-Teams. Der FC Schalke feierte den letzten Sieg am 18. Spieltag (2:0 gegen Borussia Mönchengladbach), in der Folge gab es vier Niederlagen und vier Unentschieden. Die Augsburger siegten zuletzt am 20. Spieltag (2:1 gegen Werder Bremen) und holten anschließend nur einen Punkt aus den letzten sechs Partien. Ein Sieg war für beide Mannschaften Pflicht, um wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren.

Die Augsburger erwischten den besseren Start. Nach einem Schalker Ballverlust im Mittelfeld von Weston McKennie, wurde Rani Khedira 28 Meter vor dem Tor gefoult. Eduard Löwen übernahm und zirkelte den Ball wunderschön über die Mauer ins linke Toreck – ein Traumtor in der 6. Minute.

Die Schalker suchten nach einer Antwort, fanden jedoch lange keine Mittel in der Offensive, um sich in die Augsburger Gefahrenzone zu spielen – trotz phasenweise über 75 Prozent Ballbesitz. In den engen Räumen leisteten sie sich zu viele Ungenauigkeiten und Fehler, sodass die Augsburger problemlos verteidigten. Die Gäste standen kompakt und setzten auf Umschaltmomente – mit Erfolg.

Die beste Schalker Chance hatte Rabbi Matondo in der 28. Minute nach einem Konter über die linke Seite. Der Flügelspieler scheiterte im Strafraum allerdings an FCA-Keeper Andreas Luthe, der stark per Fußabwehr zur Stelle war. Viel zu selten erzwangen die Königsblauen Chancen dieser Güteklasse, oftmals blieb es bei ungefährlichen Versuchen aus der Distanz.

Der FC Augsburg blieb der defensiven Formation treu und verteidigten problemlos gegen ungefährliche Schalker. In der 76. Minute machten sie schließlich alles klar – wieder nach einem Fehler der Schalker. Salif Sané köpfte einen hohen Ball in den Fuß des eingewechselten Noah-Joel Sarenren-Bazee, der in den Strafraum einzog, vor dem Tor eiskalt blieb und zum 2:0 ins rechte Eck verwandelte.

In der Nachspielzeit führte der nächste Schalker Fehler zum nächsten Augsburger Treffer. Der eingewechselte Münir Levent Mercan verlor den Ball an den ebenfalls eingewechselten Sergio Córdova, der freie Bahn hatte, Markus Schubert umkurvte und zum 3:0 einschob (90.+1). Es war die Entscheidung und der Sieg für Augsburg, der den Fuggerstädtern Luft gibt und die Schalker noch tiefer in die Krise schießt.

Die Stimmen:

Daniel Caligiuri (FC Schalke 04): "Ich will nicht sagen, dass wir klar unterlegen waren - vom Ergebis, okay. Ich denke, wir waren von Anfang an aggressiv, durch individuelle Fehler bekommen wir einen Freistoß gegen uns. Wir müssen einfach aus unseren Chancen Tore machen, dann sind wir wieder dran. Wir dürfen jetzt nicht den Kopf verlieren in den nächsten Spielen."

Florian Niederlechner (FC Augsburg): "Es schmeckt richtig gut - muss man echt sagen. Es war jetzt eine lange Durststrecke, lange kein Spiel mehr gewonnen - Bremen hat gewonnen, umso wichtiger, dass wir auch gewonnen haben. Ich bin richtig stolz auf die Jungs."

Das fiel auf: Fehlendes Selbstvertrauen

Den Schalkern fehlt in dieser Rückrunde der absolute Wille, eigene Tore zu erzielen – respektive sich gute Torchancen zu erspielen. Das bleibt auch S04-Coach David Wagner nicht verborgen. Vor der Partie forderte er bereits "mehr Durchschlagskraft in der Offensive". Auf die Forderung folgte jedoch keine Umsetzung. Schalke spielte zumeist ohne Ideen und Kreativität, erlaubte sich zudem zu viele Fehler zwischen den Linien – auch ein Indikator dafür, dass die nötige Zielstrebigkeit nicht gegeben ist.

Wagner ist noch mehr gefordert, schnellstmöglich zurück zu diesem Weg zu finden. Dass die Schalker über diese Spieleigenschaften verfügen, zeigten sie in der starken Hinrunde. Wagner sagt: "Meine größte Aufgabe ist es, den Jungs wieder Vertrauen zu geben."

Der Tweet zum Spiel:

Die Statistik: 17

Vorletzter in der Rückrundentabelle – die Talfahrt des FC Schalke 04 geht weiter. Die Augsburger überholten die Knappen im Ranking. Hinter den Schalkern rangiert lediglich noch der SC Paderborn mit sechs Punkten aus zehn Partien. Die Königsblauen stehen bei sieben Zählern. Besonders erschreckend ist das Torverhältnis von 4:22 – die schlechteste Tordifferenz aller Bundesliga-Teams in der Rückrunde.

