Mitte Juni hatte Kruse seinen Vertrag in Istanbul aufgrund ausbleibender Gehaltszahlungen einseitig gekündigt und zudem eine Klage über 7,5 Millionen Euro bei der FIFA eingereicht. Darauf hat der Süper-Lig-Klub nun reagiert. Das Fenerbahce-Vorstandsmitglied Alper Pirsen erklärte gegenüber "transfermarkt.com.tr": "Das Problem zwischen uns ist beidseitig ein FIFA-Fall geworden. Max Kruse hat uns verlassen und gegen uns bei der FIFA eine Klage in Höhe von 7,5 Millionen Euro eingereicht. Wir haben unsere Argumente bezüglich dieser Klage an die FIFA geschickt. Außerdem haben wir Max Kruse verklagt."