Am Montag verkündet DFL-Boss Christian Seifert das Ergebnis der Auktion der Medienrechte am deutschen Profifußball. Ein Gewinner, ein Verlierer und eine Überraschung sickerten schon vorher durch. Durch die Coronakrise wurde die Bedeutung der Medienrechte noch einmal hervorgehoben, auch deshalb steht die Vergabe in diesem Jahr in einem anderen Licht.

Es ist gemeinhin die Rede vom "wichtigsten Vertrag des deutschen Fußballs", Christian Seifert spricht gerne vom "begehrtesten Medienrecht des Landes". Und so richten sich die Blicke am Montag gebannt nach Frankfurt/Main, wenn der DFL-Boss die entscheidenden Zahlen für die Zukunft der deutschen Profiklubs präsentiert. Die spannendste Frage der Medienrechte-Vergabe wird dann sein, ob die Milliarden-Marke erneut geknackt wurde - oder ob die Coronakrise der Hatz nach immer weiteren Rekordeinnahmen einen Riegel vorgeschoben hat.

Wer das Rennen bei der Auktion um die Medienrechte im deutschsprachigen Raum für die Spielzeiten von 2021/22 bis 2024/25 gemacht haben soll, sickerte schon vorher durch. Wie die "Bild am Sonntag" und das Fachmagazin "kicker" berichteten, soll sich "Sky" die Rechte an den Spielen am Samstagnachmittag sowie den Wochenspieltagen (Dienstag und Mittwoch), der Relegation zur Bundesliga und den Konferenzen gesichert haben. Die 106 Freitags- und Sonntagsspiele liefen demnach auf der Streaming-Plattform "DAZN".

"Sportschau" bleibt wohl erhalten

Was für die Fans eine gute Nachricht wäre - schließlich bräuchten sie nicht wie schon befürchtet drei Abos, um alle Livespiele zu sehen, und auch die Free-TV-Zusammenfassungen in der "ARD-Sportschau" sollen bleiben - wäre ein weiterer Rückschlag für Platzhirsch "Sky".

Nachdem der Pay-TV-Sender schon bei den Champions-League-Rechten ab 2021 das Nachsehen gegenüber "DAZN" und "Amazon Prime" hatte, muss er auch beim Aushängeschild Bundesliga immer mehr vom Kuchen abgeben. Bislang überträgt "DAZN", das sich als Gewinner der Auktion sehen dürfte, 40 Livespiele pro Saison im Oberhaus.

Doch nicht nur die "Sky"-Verantwortlichen, die sich zumindest wieder die Livespiele der 2. Liga (die neu eingeführten Partien am Samstagabend laufen laut "kicker" parallel bei "Sport1") gesichert haben sollen, auch die Bosse der 36 Profiklubs könnten die Ergebnisse am Montag mit verbitterter Miene vernehmen. Der "kicker" hatte bereits von "hohen Mindereinnahmen" berichtet.

Steigerung aufgrund von Corona kaum möglich

In der laufenden Periode 2017/18 bis 2020/21 erlösten die Klubs durchschnittlich knapp 1,2 Milliarden Euro pro Saison (4,64 Milliarden insgesamt) für die Rechte im deutschsprachigen Raum. Die erhoffte Steigerung in Richtung von 1,35 Milliarden schien inmitten der Coronakrise ohnehin utopisch, der "kicker" schrieb am Sonntag insgesamt von "maximal zwischen 4,2 und 4,4 Milliarden Euro" für die vier Jahre.

Das liegt aber nicht nur an der Pandemie. Eine große Rolle spielt auch, dass sich Online-Riese Amazon bei sämtlichen Live-Paketen überraschenderweise zurückgehalten haben soll.

Der US-Gigant galt im Vorfeld der Ausschreibung als "Schreckgespenst", wie Sportmarketing-Experte Karsten Petry dem "SID" sagte, das "den Druck auf die sonstigen Bieter erhöht" und die Preise nach oben treibt. Auch andere Schwergewichte wie Netflix, Facebook, YouTube, Apple oder Disney hatten sich offenbar - anders als von Seifert erhofft - nicht entscheidend in den Bieterwettstreit eingemischt.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) will sich vor der Bekanntgabe der Zahlen am Montag offiziell nicht äußern. Welche Bedeutung die Medienrechte als mit Abstand wichtigste Einnahmequelle der Vereine haben, wurde aber durch die drohenden Insolvenzen aufgrund der ausbleibenden Zahlungen während der Corona-Zwangspause schon mehr als deutlich.

