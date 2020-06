Fislik Asllani steht offenbar vor einem Abschied von Union Berlin. Berater Kadir Özdogan erklärte im Gespräch mit der Berliner Zeitung "B.Z.": "Hoffenheim, Schalke, Hertha und die Bayern haben Interesse. Einer von diesen vier Vereinen könnte es werden, Union leider nicht." Für die A-Junioren von Union Berlin erzielte der 17-jährige Stürmer in 16 Saisonspielen 15 Tore und legte sieben Assists auf.

Der Vertrag von Asllani läuft jedoch Ende Juni aus. Schon im vergangenen Jahr sollen mehrere Anfragen für den deutschen U18-Nationalspieler vorgelegen haben. Damals lehnte Union einen Transfer angeblich trotz sechstelliger Angebote ab.

Der FC Bayern, Schalke und Hertha sollen Asllani schon vor einem Jahr im Blick gehabt haben. Zudem galten im Sommer 2019 auch RB Leipzig und der VfL Wolfsburg als interessiert.

Asllani ohne Profivertrag bei Union

Eine Vertragsverlängerung schlug Asllani bisher aber aus. Hauptgrund könnte demnach sein, dass der Youngster bei Union im Gegensatz zu Offensiv-Mitspieler Tim Maciejewski noch keinen Profivertrag erhielt.

In den letzten beiden Jahren durfte Asllani zwar schon in die Winter-Trainingslager der Profis nach Spanien mitreisen, doch das soll dem Teenager nun nicht mehr gereicht haben. Aufgrund des auslaufenden Vertrages müsste ein aufnehmener Verein wohl nur eine Ausbildungsentschädigung an die Hauptstädter zahlen.

Welcher Verein aktuell die besten Chancen auf eine Verpflichtung von Asllani hat, verriet Berater Özdogan nicht.

