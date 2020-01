Vogt, den Werder in der Winterpause für ein halbes Jahr von der TSG Hoffenheim ausgeliehen hatte, war nach dem Zusammenprall in der Nachspielzeit kurze Zeit weggetreten und musste mit einer Halskrause und per Trage vom Feld gebracht werden.

"Kevin war bewusstlos auf dem Platz, er ist auf dem Weg ins Krankenhaus", erklärte Kohfeldt.

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: Ein Düsseldorfer wird zum Pechvogel: Wacklige Bremer beenden Negativserie