Fortuna Düsseldorf - FC Schalke 04 live im TV, Livestream und Liveticker: Am 28. Spieltag der Bundesliga reist der FC Schalke 04 zu Fortuna Düsseldorf. Das Match beginnt am Mittwoch, 27. Mai, um 20:30 Uhr, und wird live im TV bei Sky Bundesliga 3 übertragen. Einen Livestream zur Partie in Düsseldorf gibt es bei SkyGo. Eurosport.de bietet einen Liveticker zum Match in Düsseldorf an.

Am 28. Spieltag der Bundesliga stehen sich Fortuna Düsseldorf und der FC Schalke 04 gegenüber. Spielbeginn ist am Mittwoch, 27. Mai, um 20:30 Uhr. Für Düsseldorf als 16. der Tabelle geht es gegen den Abstieg. Schalke ist inzwischen auf Rang acht zurückgefallen und muss um die Teilnahme am internationalen Geschäft kämpfen.

Fortuna Düsseldorf - FC Schalke 04 live im TV

Sky überträgt das Match des FC Schalke 04 bei Fortuna Düsseldorf live im TV bei Sky Bundesliga 3.

Düsseldorf - Schalke: Bundesliga im Livestream

Fans können das Spiel zwischen den Rheinländern und den Westfalen auch im Livestream bei SkyGo mitverfolgen.

Düsseldorf - Schalke im Liveticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker zur Partie an. Hier gibt es alle Informationen zur aktuellen Bundesliga-Saison.

Fortuna - Schalke im Radio

Das Match wird wie alle Bundesligaspiele im Bundesliga-Radio bei amazon.de übertragen.

Alle Begegnungen seit 2012

(sofern nicht anders angegeben, handelt es sich um Bundesligaspiele)

09.11.19: FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf 3:3

02.03.19: FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf 0:4

06.02.19: FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf 4:1 (DFB Pokal)

06.10.18: Fortuna Düsseldorf - FC Schalke 04 0:2

23.02.13: FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf 2:1

28.09.12: Fortuna Düsseldorf - FC Schalke 04 2:2

