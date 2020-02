So lief das Spiel:

Die Gäste aus Düsseldorf erwischten im Schwarzwald die wesentlich bessere Anfangsphase: Bereits nach fünf Minuten war der Ball im Freiburger Tor, die Vorlage von Erik Thommy wurde aber wegen haarscharfer Abseitsstellung von Matthias Zimmermann korrekt zurückgepfiffen. Glück für den Sportclub, der sich zu Beginn von den Gästen durch eine Vielzahl Freistöße und Flanken an den eigenen Sechzehner drängen ließ.

Bereits nach 20 Minuten musste Markus Suttner mit einer Blessur am rechten Knie vom Platz, für ihn kam bei der Fortuna Niko Gießelmann aufs Feld. Doch obwohl die Gäste früh umstellen mussten, kam der SC auch nach einer halben Stunde nicht so recht ins Spiel. Ballbesitz und Zweikampfbilanz entschieden die Düsseldorfer jeweils deutlich für sich, Freiburg fand nicht in sein Angriffsspiel und entwickelte kaum Zug zum Tor.

In der 37. Minute dann erspielten die Gäste sich die hochverdiente Führung. Nach einer wiederholt kurz ausgeführten Ecke griff die Freiburger Hintermannschaft nicht an, Kevin Stöger konnte in aller Ruhe aus kurzer Distanz flanken, in der Mitte köpfte André Hoffmann zum 0:1 ein.

Die Fortuna nahm eine verdiente Führung mit in die Kabine.

Nach der Pause brachte SC-Coach Christian Streich Stürmer Nils Petersen für den unauffälligen Chang-Hoon Kwon auf den Platz (46.). Und diese Maßnahme zeigte Wirkung: Freiburg hatte jetzt deutlich mehr vom Spiel, auch wenn vorne noch der letzte Pass fehlte.

Kurios: Um die 60. Minute verließ der Freiburger Nico Höfler das Spielfeld, offenbar um die Toilette aufzusuchen. In Unterzahl musste der SC somit das 0:2 hinnehmen: Der starke Erik Thommy setzte nach einer Freiburger Chance zum Solo an und netzte nach einem Spurt über den halben Platz sicher ein (61.) – bei der schwachen Leistung der Freiburger am Samstag war das die Vorentscheidung.

In der Schlussphase stemmte sich der SC zwar nochmal gegen die Niederlage; doch kam diese Drangphase zu spät. Die Fortuna stand gut und so holte Uwe Rösler seinen ersten Dreier als Düsseldorfer Trainer.

Die Fortuna entführt im Abstiegskampf drei ganz wichtige Punkte aus Freiburg, das gegen ein Kellerkind erneut Schwächen offenbarte.

Die Stimmen zum Spiel:

Erik Thommy (Verteidiger Fortuna Düsseldorf): "Was meine Statistik angeht, ist die Saison okay. Aber es geht um die Mannschaft. Wir haben uns vorgenommen, giftig zu sein. Das hat heute geklappt, wir wurden für unsere Mühe belohnt. Das Tor wollte ich unbedingt machen - und er war drin."

Alexander Schwolow (Keeper SC Freiburg): "Das Spiel erinnert nicht nur mich an die Niederlage gegen Paderborn. Das wollte heute niemand haben. Wir waren nicht griffig genug in den Zweikämpfen - aber eine wirkliche Erklärung habe ich nicht. Beim 0:2 war Nico Höfler in der Kabine, den Grund dafür kenne ich nicht."

André Hoffmann (Verteidiger Fortuna Düsseldorf): "Es war nicht unser bester Auftritt. Aber wir haben uns vorgenommen zu gewinnen, nicht schön zu spielen. Der Sieg gibt Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben."

Der Tweet zum Spiel:

Das 0:1 aus der 37. Minute war das erste Bundesligator für André Hoffmann im Trikot von Fortuna Düsseldorf. Glückwunsch!

Das fiel auf: Rochade

Nach der 1:4-Heimpleite gegen Gladbach am vergangenen Spieltag stellte Fortuna-Coach Uwe Rösler mächtig um und brachte mit Markus Suttner und André Hoffmann in der Abwehr, Adam Bodzek im Mittelfeld und Kenan Karaman im Sturm in allen drei Mannschaftsteilen neue Spieler auf den Platz. Der Plan ging voll auf.

Die Statistik zum Spiel: 6

Acht Niederlagen gab es für den SC Freiburg in dieser Saison. Auffällig: sechs davon kassierte der Sportclub gegen Teams aus dem unterem Tabellendrittel.