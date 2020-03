Im exklusiven Eurosport-Gespräch erklärt der 46-Jährige, warum das Training in solchen Kleingruppen für das Mannschaftsgefüge gar nicht viel bringt: "Egal ob du mit zwei oder drei Mitspielern rumläufst oder etwas individuell machst, am Ende des Tages arbeitest du nur an der körperlichen Verfassung und nicht wirklich am Spiel mit dem Ball oder an taktischen Dingen."

Der 46-Jährige appelliert zudem an die Vernunft der Spieler:

" Natürlich können manche mehr machen, nur ich glaube, da ist jeder Spieler zu seiner eigenen Disziplin aufgerufen. "

Pfannenstiel: "Gleiche Voraussetzungen natürlich besser"

Dennoch sieht er die unterschiedlichen Trainingsbedingungen aufgrund verschiedener Corona-Regelungen in den einzelnen Bundesländern kritisch: "Natürlich wäre es besser und einfacher, wenn man sagen würde, alle haben wirklich die gleichen Voraussetzungen."

Genau dies wollte die DFL am Donnerstag mit einem Empfehlungsschreiben an alle Profivereine erreichen. Darin bat die Deutsche Fußball-Liga darum, mit dem Mannschaftstraining bis zum 5. April auszusetzen.

Fortsetzung der Bundesliga-Saison noch unklar

Und wie geht es anschließend mit dem Training und der Liga weiter? "Es gibt keine konkreten Pläne, aber Überlegungen. Nach dem 5. April will man sich nochmal zusammensetzen. Dabei gilt: Die Gesundheit des Einzelnen steht im Vordergrund. Einfach aus Spaß an der Freude oder aus finanziellen Gründen Fußballspiele zu veranstalten, obwohl noch ein großes Risiko für Spieler oder arbeitende Menschen besteht, ergibt keinen Sinn", so Pfannenstiel.

Sobald jedoch keine Gefahr mehr bestehe, befürworte der Fortuna-Sportvorstand die Idee, die Liga zu Ende zu spielen. Zur Not auch ohne Fans:

" Klar wäre es mit Zuschauern schöner, aber das wird in der aktuellen Phase nicht passieren. "

Und weiter: "Wir haben ja theoretisch bis zum 30.06. Zeit, die Liga fertig zu spielen. Von daher wäre es natürlich auch noch eine Möglichkeit, das etwas in die Länge zu ziehen."

Pfannenstiel wünscht sich jedoch, dass es soweit nicht kommt:

" Ich hoffe, dass wir im Mai den Bundesliga-Ball wieder rollen sehen. "

Das komplette Gespräch mit Lutz Pfannenstiel im Eurosport-Podcast "Extra Time" findest Du hier:

Video - Fortuna-Boss Pfannenstiel: Bundesliga alle zwei Tage? "Das ist mir zu krass" 27:23

Das könnte Dich auch interessieren: Beunruhigende Signale: Verliert Bayern Neuer und Alaba?