Keinem Kellerkind gelingt der Befreiungsschlag: Die Nullnummer im Abstiegsduell hilft weder Fortuna Düsseldorf noch dem SC Paderborn wirklich weiter. Dennoch wirkten beide Trainer nach dem Abpfiff mit ihren Mannschaften zufrieden. Doch vor allem die Düsseldorfer ärgerten sich über ihr Pech: Viermal ging der Ball ans Aluminium. Die Lage bleibt für beide Vereine sehr ernst.

Steffen Baumgart urteilte: "Gut gemacht." Sein Kollege Uwe Rösler war "glücklich darüber", wie seine Spieler die ungewöhnliche Situation angenommen hatten. Nach der Nullnummer im atmosphärisch wie spielerisch gespenstischen Kellerduell zwischen Fortuna Düsseldorf und dem SC Paderborn wirkten die Trainer erstaunlich gelassen - und stießen in einem scheinbar unbeobachteten Moment schmunzelnd mit zwei Bierflaschen auf das 0:0 an.

Doch im Kampf um den Klassenerhalt half das Ergebnis nach der zehnwöchigen Corona-Pause keinem der beiden Teams wirklich weiter. Paderborn bleibt "brav" auf Distanz und steht nach dem 26. Spieltag unverändert am Tabellenende, sechs Punkte hinter der auf dem Relegationsplatz liegenden Fortuna. Die Lage in Ostwestfalen wie im Rheinland bleibt alarmierend.

Düsseldorf trifft viermal das Aluminium

Besonders die Düsseldorfer Profis trauerten dem verpassten Befreiungsschlag hinterher. Valon Berisha, mit zwei Alutreffern am Samstag das Sinnbild der Düsseldorfer Harmlosigkeit, bezeichnete sich in der "ARD" selbst als "Pechvogel" und stellte klar: "Ein Punkt heute ist zu wenig, wir mussten dieses Spiel gewinnen." Neben dem Winterneuzugang (17./66.) waren auch Steven Skrzybski (81.) und Kaan Ayhan (32.) mit ihren Pfostentreffern am Aluminium verzweifelt.

"Wenn man sieht, dass fast jeder Spieler heute den Pfosten getroffen hat, wäre ein Sieg nicht unverdient gewesen", meinte Kapitän Ayhan am "Sky"-Mikrofon, war zugleich aber überzeugt: "Wir können mit dem Unentschieden besser leben als Paderborn." Dass die schwächste Offensive der Liga erneut einen Big Point vergab, ließ sich jedoch nicht leugnen.

Paderborn seit sieben Spielen sieglos

Denn auch Baumgart räumte auf der über die Leinwände in den Stadion-Innenraum übertragenen Pressekonferenz ein, in "zwei, drei Situation" das Glück auf seiner Seite gehabt zu haben. Allerdings wollte der Paderborner Coach berechtigterweise nicht die 87. Minute vergessen, als Christopher Antwi-Adjei nach einem starken Konter beinahe noch den Lucky Punch besorgt hätte (87.), doch das Tor verfehlte. So wartet der SCP seit sieben Spielen auf einen Sieg.

Die Szene kurz vor Spielende war die einzige, in der die Gäste das in der "Vor-Corona-Zeit" teils gefürchtete überfallartige Tempospiel auf das Feld brachten. Baumgart wunderte das fehlende spielerische Niveau auf beiden Seiten nicht.

Baumgart mahnt bei Spielbewertung zur Vorsicht

"Das ist ein normaler Prozess", sagte der 48-Jährige. "Wir sind erst seit zehn Tagen wieder richtig im Mannschaftstraining. Es wäre zu viel verlangt, dass wir gleich wieder auf voller Temperatur sind." Mit Bewertungen, bekräftigte er, solle man daher vorsichtig sein.

Die Zeit aber spielt gegen die Kellerkinder. In den verbleibenden acht Saisonspielen warten sowohl auf Paderborn (u.a. Dortmund, Leipzig, Gladbach) als auch Düsseldorf (u.a. Bayern, Dortmund, Leipzig) schwere Gegner. Die Möglichkeiten zu punkten, werden immer weniger. Zugleich sind 17 und 23 Zähler viel zu wenig.

"Wir hatten schon oft Unentschieden in Spielen, die wir hätten gewinnen müssen", sagte auch Rösler, der im siebten Ligaspiel als Fortuna-Coach bereits das fünfte Remis erlebte. Optimist bleibt er dennoch: "Wenn wir so auftreten wie heute, werden wir noch in Spielen punkten, in denen es uns einige nicht zutrauen werden." Nicht nur für Fortuna wäre das dringend notwendig.

(SID)

