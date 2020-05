Fortuna Düsseldorf hat einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf verpasst. Gegen Schlusslicht SC Paderborn kamen die Rheinländer nicht über ein torloses 0:0 hinaus. Die Gastgeber waren über weite Strecken das aktivere Team und trafen gleich dreimal Aluminium. Allein Valon Berisha (17./66.) scheiterte zweimal am Aluminium. Durch das Remis bleibt Düsseldorf weiterhin sechs Punkte vor Paderborn.

So lief das Spiel:

In einer insgesamt ausgeglichenen ersten Halbzeit war Fortuna offensiv das aktivere Team. Die Fortunen hatten zudem Pech, dass Valon Berisha nach einer schönen Direktabnahme nur den Pfosten traf (17.). Die beste Gelegenheit der Gäste vergab Kai Pröger mit einem direkten Freistoß aus der Distanz (37.).

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gäste kurze Zeit etwas agiler, ohne wirklich für Gefahr zu sorgen. Düsseldorf übernahm bald wieder die Initiative und blieb dem Abschlusspech treu. Zunächst scheiterte erneut Berisha per Kopf an der Latte (66.), ehe in der Schlussphase der eingewechselte Steven Skrzybski am Pfosten scheiterte (81.).

Beinahe nutzte der Tabellenletzte das Pech der Fortunen zu seinen Gunsten, um selbst noch in Führung zu gehen, doch Christopher Antwi-Adjei verpasste nach einem Konter die beste Gelegenheit der Gäste zur Entscheidung. Das torlose Unentschieden hilft im Abstiegskampf am Ende keiner der beiden Mannschaften entscheidend weiter.

Die Stimmen zum Spiel:

Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf): "Es war wie erwartet eine bizarre Situation. Ich weiß nicht, ob man sich an die Maßnahmen gewöhnen kann. Aber sobald der Schiedsrichter angepfiffen hat, war der volle Fokus auf dem Spiel. Jeder Spieler hat heute gefühlt den Pfosten getroffen. Ein Sieg wäre nicht unverdient gewesen, es waren nur Kleinigkeiten, die heute zum Sieg gefehlt haben. Ich denke wir können mit dem Unentschieden besser leben als Paderborn, dennoch hätten wir das Spiel unbedingt gewinnen müssen."

Steffen Baumgart (Trainer SC Paderborn): "Man hat gemerkt, dass sich beide Mannschaften schwer taten nach der langen Pause. Wir hätten zum Schluss das Tor machen können, aber am Ende geht das Unentschieden in Ordnung. Sicher war das heute kein Leckerbissen."

Uwe Hünemeier (SC Paderborn): "Wenn man im Spiel ist, ist man auf das was auf dem Platz passiert fokussiert und achtet nicht auf das Drumherum. Wir haben uns auf das Spiel gefreut und am Ende war es elf gegen elf. Natürlich fehlt dennoch die Emotion von außen. Es war sicher nicht das schönste Spiel, aber wir nehmen den Punkt am Ende mit."

Das fiel auf: Keine Fortüne für die Fortuna

Insgesamt bot das Spiel drei gefährliche Abschlüsse auf das Tor. Dreimal scheiterten die Düsseldorfer dabei an Pfosten oder Latte. Berisha hatte doppeltes Pech im Abschluss, zudem scheiterte Schalke-Leihgabe Skrzybski in der Schlussphase am Pfosten.

Die Statistik: 5

Paderborn bleibt zum fünften Mal in Folge gegen Düsseldorf ungeschlagen. Insgesamt gelang der Fortuna nur ein Sieg aus den vergangenen elf Duellen mit den Ostwestfalen. In dieser Zeit gab es fünf Remis und ebenfalls fünf Siege zugunsten des SCP.

