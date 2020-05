Fortuna Düsseldorf hat sein Heimspiel gegen das kriselnde Schalke 04 mit 2:1 (0:0) gewonnen. Weston McKennie (53.) hatte die Gäste kurz nach der Pause in Führung gebracht. Die Fortuna schüttelte sich allerdings nur kurz und schlug dann gleich doppelt durch Rouwen Hennings (63.) und Kenan Karaman (68.) zurück. Schalke bleibt damit im zehnten Spiel in Folge ohne Sieg.

So lief das Spiel:

Diszipliniert auftretende Schalker waren von Beginn an nur bedacht, die Null zu halten. Düsseldorf war im ersten Durchgang mit über 75 Prozent Ballbesitz die klar spielbestimmende Mannschaft. Ideen, wie man das Schalke-Bollwerk knacken könnte, hatte das Team von Uwe Rösler jedoch kaum.

Einzig Kenan Karaman (12.) und Erik Thommy (32.) aus der Distanz zwangen den zuletzt deutlich kritisierten Markus Schubert zu Paraden. Für S04 schoss einzig Daniel Caligiuri auf den Kasten der Fortuna (21.).

Nach der Pause erzielte Schalke aus dem Nichts die unverdiente Führung durch Weston McKennie, der sehenswert nach einem Freistoß per Flugkopfball einnetzte (53.).

Die Fortuna zeigte sich aufgrund des Rückschlags nicht geschockt, dominierte in der Folge erneut das Geschehen und kam durch einen Doppelschlag durch Rouwen Hennings (63.) und Karaman (68.) zur verdienten Führung.

Nach bereits 22 verspielten Punkten nach Führung in der laufenden Saison, brachte die Fortuna diesmal gegen harmlose Schalker das Ergebnis über die Ziellinie und sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf. Schalke bleibt im zehnten Spiel in Folge ohne Sieg in der Bundesliga.

Die Stimmen zum Spiel:

Uwe Rösler (Trainer Fortuna Düsseldorf): "Wir wissen bei der Fortuna, wer wir sind, und wo wir sind. Wie wir heute Fußball gelebt haben, war bewundernswert."

Rouwen Hennings (Fortuna Düsseldorf): "Der Sieg ist sehr, sehr wichtig. Wir waren zuletzt oft nah dran und es war nötig, dass wir den Bock umstoßen und eine Führung mal über die Zeit bringen. Heute haben wir in den letzten Minuten alles reingeworfen, um nicht wieder einen zu kassieren."

Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf): "Rouwen und ich haben viele gute Spiele zusammen gemacht. Das zeigt, dass wir gut harmonieren. Ich hoffe, dass wir so weitermachen und die nötigen Punkte für den Klassenerhalt holen."

David Wagner (Trainer FC Schalke 04): "Wir haben eine wahnsinnig schwierige Phase. Wir haben aufgrund von zwei Standardsituation verloren. Dass das in unserer Situation doppelt wehtut, ist auch klar."

Jochen Schneider (Sportvorstand Schalke 04): "Es ist extrem schwierig, diese Niederlage zu akzeptieren. Das war kein gutes Spiel, das kann man auch nicht schönreden. Wir gehen in Führung und kassieren dann zwei Gegentore nach Standardsituationen. In der Schlussphase haben uns Ideen gefehlt. Heute war der Ansatz aus einer kompakten Defensive Konterchancen zu erspielen, es war aber unter dem Strich zu wenig. Es ist extrem bitter, das dritte Spiel in Folge zu verlieren. Wir können uns nicht so präsentieren wie in den letzten drei Spielen. Diesen Lauf müssen wir schleunigst beenden, am besten kommenden Samstag gegen Werder Bremen."

Das fiel auf: Passive und verunsicherte Schalker

Bis auf wenige gute Minuten nach dem Seitenwechsel traute sich der Tabellenachte beim Sechzehnten der Bundesliga kaum bis gar nichts zu. Während der ersten Hälfte hatte Düsseldorf mehr als 75 Prozent Ballbesitz – Schalke fand praktisch nicht statt. Nach der zwischenzeitlichen Führung gab Schalke das Zepter wieder komplett aus der Hand und spielte uninspiriert und ohne Selbstvertrauen. Am Ende hatte die Fortuna knapp zwei Drittel der Spielanteile inne und brachte 84 Prozent der Pässe zum eigenen Mann. Bei Schalke erreichten hingegen nur 69 Prozent bei knapp 300 weniger Pässen den eigenen Mann.

Der Tweet zum Spiel:

Die Statistik: 4

Bereits beim 3:3 im Hinspiel glich Rouwen Hennings dreimal für Düsseldorf aus. Auch heute gelang ihm das wichtige 1:1. Sein zwölfter Saisontreffer war gleichzeitig sein viertes Tor gegen Schalke, das zum vierten Mal in dieser Saison einen Ausgleich gegen S04 bedeutete.

