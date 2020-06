Fortuna Düsseldorf und die TSG Hoffenheim mussten sich am 30. Spieltag mit einem 2:2 (1:1)-Remis zufrieden geben. Rouwen Hennings brachte die Fortuna früh in Führung (5.), kurz darauf sah Benjamin Hübner von den Gästen aus Hoffenheim die Rote Karte (9.). Die TSG drehte das Spiel aber durch Munas Dabbur (16.) und Steven Zuber (61.). Per Foulelfmeter gelang Hennings der Düsseldorfer Ausgleich (76.).

So lief das Spiel:

Düsseldorf erwischte einen Blitzstart und ging direkt nach fünf Minuten in Führung. Kevin Stöger flankte freistehend genau auf den Kopf Rouwen Hennings, der aus fünf Metern zur Führung köpfte. Als hätte das frühe Gegentor noch nicht gereicht, schwächte sich die TSG in der Folge selber. Benjamin Hübner schlug im Getummel eines Eckballs Kaan Ayhan unglücklich mit dem Arm ins Gesicht und holte sich dafür die Rote Karte ab (9.).

Hoffenheim konnte trotz Unterzahl relativ schnell antworten und glich nur sieben Minuten nach dem Platzverweis aus. Nach einer Freistoßflanke von Robert Skov scheiterte Stefan Posch zunächst an Keeper Florian Kastenmeier, doch Munas Dabbur staubte aus fünf Metern ab.

Die Fortuna zeigte sich jedoch unbeeindruckt und wäre fast erneut in Führung gegangen. Nach einer Flanke von Markus Suttner kam Hennings erneut freistehend zum Kopfball, doch Kenan Karaman erwischte Posch zuvor mit dem Ellenbogen, sodass der Unparteiische auf Stürmerfoul entschied (18.).

Die Düsseldorfer nutzten in der Folge ihre Überzahl spielerisch aus und waren die dominantere Mannschaft. Die erspielten Chancen konnten die Hausherren jedoch nicht in etwas Zählbares verwandeln. Die beste Möglichkeit hatte noch Valon Berisha, der jedoch am Hoffenheimer Schlussmann, Oliver Baumann, scheiterte (31.).

Im zweiten Durchgang machten die Fortuna genauso weiter und drückte die Gäste in die eigene Hälfte, wodurch sich den Hoffenheimer jedoch Kontergelegenheiten borten. So kam es dann auch prompt. Christoph Baumgartner schickte Skov auf die Reise, der aber frei vor Kastenmeier den Ball über das Gehäuse setzte (49.).

Anschließend verfehlte Ayhan nach einer Freistoßflanke von Stöger das Tor per Kopf, jedoch stand er zuvor sowieso im Abseits (57.). Nur vier Minuten später konnte die TSG den nächsten Konter fahren und dieses Mal mit Erfolg. Sebastian Rudy schickte Skov in die gegnerische Hälfte, der von der Strafraumkante Steven Zuber im Rückraum bediente. Der Schweizer vollendete mit einem präzisen Abschluss ins rechte Eck (61.).

Düsseldorf drückte in der Folge weiter auf den Ausgleich und erspielte sich nun auch die besseren Möglichkeiten. Erik Thommy flankte von links und fand Tojäger Hennings sechs Meter vor dem Tor, sein Kopfball ging aber deutlich über den Kasten (67.).

Zu Beginn der Schlussphase entschied Sören Storks nach einem Ziehen an der Schulter von Thommy auf Elfmeter für die Gastgeber, welchen Hennings souverän zum Ausgleichtreffer verwandelte (76.). Hoffenheim verbarrikadierte sich zum Ende in der eigenen Hälfte und verteidigte das Unentscheiden bis zum Schlusspfiff. Am Ende eine Punkteteilung, mit der die Gäste noch am ehesten leben können.

Rouwen Hennings (Spieler von Fortuna Düsseldorf): "Es ist wieder ein Spiel, wo wir mehr hätten mitnehmen können, fast müssen. Wir haben lange in Überzahl gespielt und sind dann noch in Rückstand geraten. Haben dann wenigstens noch einen Punkt mitgenommen, aber wir haben uns für eine gute Leistung nicht so belohnt, wie wir es gebraucht hätten."

Kaan Ayhan (Spieler von Fortuna Düsseldorf): "Es ist wieder ein Spiel, wo wir zwei Punkte liegen lassen und nicht, wo wir einen gewinnen. Auch wenn wir heute einen Rückstand aufgeholt haben, haben wir in Überzahl eine 1:0 Führung aus der Hand gegeben."

Steven Zuber (Spieler von der TSG 1899 Hoffenheim): "Wenn du in Unterzahl mit 2:1 führst und dann am Ende Unentschieden spielst, dann gehst du natürlich mit gemischten Gefühlen aus der Partie."

Das fiel auf: Führungen zu verteidigen ist schwer

Die Fortuna hatte unter Uwe Rösler vor der Partie nur zwei Niederlagen aus zehn Partien hinnehmen müssen und in diesen Spielen gingen sie sieben Mal in Führung. Am Ende konnten die Düsseldorfer jedoch nur zweimal gewinnen und auch heute haben sie es wieder nicht geschafft, eine Führung über die Zeit zu bringen. Der Unterschied, heute spielte man sogar 80 Minuten lang in Überzahl.

Die Statistik: 68 %

Die Fortuna hatte heute am Ende des Tages 68 % Ballbesitz, eine Zahl, die für das Spiel der Düsseldorfer normalerweise nicht üblich ist. Doch heute spielte man über 80 Minuten in Überzahl, musste das Spiel machen und tat dies auch ganz gut. Sie dominierten den Gegner und erspielten sich mehr Chancen, doch am Ende steht nur ein Punkt zu Buche.

