Der Schock saß nach dem rheinischen Derby tief bei Fortuna Düsseldorf. Zum wiederholten Mal verschenkte die Mannschaft im Abstiegskampf leichtfertig Punkte. Doch nachdem Trainer Uwe Rösler sein Team direkt nach Spielschluss zurechtgewiesen hatte, möchte der 51-Jährige den Rückschlag abhaken und den Blick auf die kommenden Wochen der Entscheidung richten.

Nach dem Sekundenschlaf in Müngersdorf waren Überstunden angesagt bei Fortuna Düsseldorf. Uwe Rösler und sein Team schlossen die Kabinentür hinter sich, um diesen verschenkten Sieg beim 1. FC Köln zu diskutieren, den nächsten teuren Aussetzer im Abstiegskampf. Und drinnen wurde es laut.

"Das hat etwas länger gedauert, aber wir mussten uns die Meinung sagen. Und die Spieler waren brutal ehrlich miteinander", sagte Rösler anschließend, Bis zur 88. Minute hatte die Fortuna mit 2:0 geführt und die Punkte dann doch wieder liegen gelassen - das wird langsam zur Gewohnheit.

Rösler: "Entscheidende Woche für uns"

Das Thema sollte daher noch am Sonntagabend abgehakt werden, "zu Bett gebracht", wie Rösler sagte, denn es geht ja fast ohne Pause weiter. Am Mittwoch (20:30 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) schon kommt Schalke 04 in die Landeshauptstadt. "Es ist eine entscheidende Woche für uns", sagte Rösler, und die ist nun um einiges schwieriger geworden. Die Fortuna liegt weiter auf Relegationsrang 16, davor hat der FSV Mainz noch drei Zähler Abstand, von hinten kommt Werder Bremen näher.

Und in Düsseldorf wirkt man angesichts der wiederholten Tiefschlafphasen mittlerweile etwas ratlos. Denn zweifellos hat Rösler, seit er Ende Januar von Friedhelm Funkel übernahm, etwas entwickelt. Nur eines der acht Spiele verlor die Mannschaft unter seiner Leitung, insgesamt neun Punkte ermöglichten den Sprung vom letzten auf den drittletzten Platz.

Düsseldorf verspielte Führungen häufiger

Aber es wäre eben auch viel mehr möglich gewesen als der eine Sieg (2:0 in Freiburg). Gleich viermal spielte die Fortuna unter Rösler nach einer Führung nur unentschieden, teilweise auf aberwitzige Weise: Schon seine Premiere gegen Frankfurt (1:1) wurde zum Vorboten, der Ausgleich fiel in der Nachspielzeit. Ein paar Wochen später führte die Fortuna gegen Hertha BSC zur Pause 3:0 - am Ende stand ein 3:3.

Jhon Córdoba erzielt den entscheidenden Ausgleichstreffer zum 2:2 für den 1. FC Köln Fotocredit: Getty Images

Nun also der späte Ausgleich in Köln durch Anthony Modeste (88.) und Jhon Cordoba (90.+1). "Wir haben das Spiel über weite Strecken dominiert und hätten es absolut verdient", sagte Kenan Karaman, Torschütze zum 1:0 (41.), und hatte völlig recht. Doch nach Erik Thommys 2:0 (61.) und einigen Umstellungen bei den Kölnern zeigte Röslers Team die bekannten Symptome - die er mittlerweile im Plauderton beschreiben kann.

"Wir bekommen keinen Druck mehr auf den Ball, wir halten den Gegner nicht vom Tor weg, Köln konnte unbedrängt um unseren Strafraum herumspielen." Ursachen für die plötzliche Schläfrigkeit findet Rösler bislang aber nicht. Und bei einem Restprogramm mit Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig könnte Fortuna Düsseldorf irgendwann in der 2. Liga wach werden.

