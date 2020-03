So lief das Spiel:

Im wichtigen Kellerduell zeigten die Düsseldorfer ein starkes Auswärtsspiel. Die Gäste hatten von Beginn an die Oberhand und kombinierten sich durch die gegnerische Hälfte. Die Fortuna überzeugte mit einer Vielzahl an gewonnenen Zweikämpfen und einer guten Passquote und erspielte sich so zahlreiche Möglichkeiten.

Die beste Chance hatte Markus Suttner, der nach Vorlage von Kenan Karaman an Mainz-Keeper Robin Zentner scheiterte (35.). Es fehlte lediglich die nötige Präzision, um in Führung zu gehen. Die Gastgeber hingegen zeigten eine schwache Leistung und kamen im ersten Durchgang nicht zu einem einzigen Torabschluss.

Düsseldorf gleicht spät aus

Die zweite Halbzeit startete ähnlich wie die erste. Düsseldorf hatte mehr vom Spiel, Mainz wirkte weiterhin desorientiert. Allerdings kam es, wie es kommen musste und die Gastgeber gingen mit ihrem ersten Torschuss in Führung. Eingesetzt von Robin Quaison lupfte Jean-Philippe Mateta den Ball Richtung Tor, wo der eingewechselte Levin Öztunali den Ball mit dem Kopf über die Linie bugsierte (62.).

Düsseldorf fiel es lange schwer, eine Antwort auf den Rückstand zu finden. Als Mateta nach wiederholten Einsatz des Ellenbogens zurecht mit Gelb-Rot des Platzes verwiesen wurde (77.), startete die Schlussoffensive.

Die Gäste profitieren kurz vor Schluss durch Unstimmigkeiten zwischen dem eingewechselten Keeper Florian Müller und Jeffrey Bruma. Karaman war der Nutznießer und schob zum Ausgleich ein (85.). Mit dem Unentschieden verbleibt die Situation in der Tabelle unverändert und der Abstiegskampf ist in vollem Gange!

Die Stimmen zum Spiel:

Danny Latza (Mainz 05): "Schwierig zu erklären. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, gehen dann glücklich in Führung. Das war eines unserer schlechteren Spiele. Trotzdem war es ein Punktgewinn.“

Florian Müller (Mainz 05): "Ich glaube, dass wir in der zweiten Halbzeit mehr gekämpft haben, mehr dagegen gehalten haben. Wir haben kein gutes Spiel gemacht, aber einen Punkt gewonnen.“

Levin Öztunali (Mainz 05): "Wir waren in der zweiten Halbzeit ein Stück weit griffiger in den Zweikämpfen. Ärgerlich, dass wir am Schluss noch das 1:1 kriegen, sonst wäre mein Tor der Lucky Punch gewesen. Heute müssen wir mit diesem einen Punkt leider leben.“

Das fiel auf: Offensivprobleme

Während die Mainzer in der Offensive bis auf den Führungstreffer überhaupt gar nicht stattfanden, hatten die Düsseldorfer Probleme mit der eigenen Effektivität. Karamans Ausgleich markierte den 18. Schuss der Gäste. Top-Stürmer Rouwen Hennings kam erst im Laufe der zweiten Halbzeit als Joker zum Einsatz und konnte nicht mehr entscheidend in das Spiel eingreifen. Auffallend waren ebenfalls die schwachen und ungefährlichen Standards der Gäste.

Der Tweet zum Spiel:

Nach dem Unentschieden könnte die Stimmung in den Fan-Lagern nicht unterschiedlicher sein.

Die Statistik: 3

Die Gelb-Rote Karte für Mateta bedeutete den dritten Platzverweis in dieser Saison für die Mainzer. Bereits im Hinspiel in Düsseldorf flog Edimilson Fernandes kurz vor dem Halbzeitpfiff mit Gelb-Rot vom Platz und ermöglichte damit auch einen späten Sieg der Fortuna. Der Platzverweis für Mateta brachte die Düsseldorfer zurück ins Spiel und so verspielten die 05er am Ende einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf.

Das könnte Dich auch interessieren: Pflichtsieg zum Jubiläum: Bayern müht sich lange gegen Augsburg