Vorstandschef Thomas Röttgermann von Bundesligist Fortuna Düsseldorf fordert für den Profifußball eine Gehaltsobergrenze. "Im Profifußball bemerken wir und viele andere gerade schmerzlich, dass der Betrieb, so wie er aktuell organisiert und finanziert ist, extrem risikoreich ist" sagte der 59-Jährige der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Röttgermann fordert daher einen Salary Cap.

Das Salär der Spieler stelle "einen Großteil der Ausgaben dar, und man befindet sich in einem immerwährenden Rattenrennen mit Vereinen aus derselben Liga und internationalen Klubs", erläuterte Röttgermann.

Als Lösung für dieses Problem sieht er den aus den nordamerikanischen Profiligen bekannten Mechanismus des Salary Cap: "Möglich wäre, eine Gehaltsobergrenze anhand des Gesamtumsatzes des jeweiligen Vereins zu errechnen. Oder die Festlegung von Gehaltsober- und -untergrenzen für Fußballprofis." Es gehe aber zunächst darum, dass "alle Vereine, und zwar europaweit, überhaupt bereit sind, über dieses Thema zu sprechen".

Auch Ströll fordert Umdenken

Neben der Reduktion der finanziellen Anfälligkeit erkennt Röttgermann auch eine Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit in den Ligen als möglichen Vorteil einer solchen Regelung. "Wenn ein Klub wie der SC Paderborn oder auch wir nur zehn Prozent des Etats von Bayern München haben, dann zeigt das nicht nur die wirtschaftlichen Möglichkeiten, sondern zementiert im Ergebnis auch die sportlichen Möglichkeiten. Das hat mit dem Sportgedanken im eigentlichen Sinne und der Maxime, der Bessere möge gewinnen, nicht mehr viel zu tun", sagte der Fortuna-Boss.

Ein radikales Umdenken mahnt auch Augsburg-Geschäftsführer Michael Ströll an. "Jeder muss in den vergangenen Monaten festgestellt haben, dass höher, schneller, weiter nicht immer das richtige Mittel und vor allem in Krisenzeiten enorm gefährlich ist", sagte Ströll der Augsburger Allgemeinen: "Wer jetzt nicht kapiert hat, dass dieses System krankt, dem ist nicht mehr zu helfen."

Durch die Corona-Pandemie haben zahlreiche Klubs finanzielle Probleme bekommen. Schalke 04 etwa ersuchte jüngst seine Fans um Unterstützung, Werder Bremen muss einen zweistelligen Millionenkredit aufnehmen. Mehr als ein Drittel der Vereine der 1. und 2. Liga sind von der Insolvenz bedroht, wenn die Saison nicht beendet werden kann. Immerhin: Die vorzeitige Überweisung der Mediengelder schafft einen Puffer bis Ende Juni. Danach aber geht selbst bei Beendigung der Saison das Zittern weiter.

Ginter glaubt nicht an Umdenken

Bayer Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes hält es deswegen "grundsätzlich für unabdingbar, dass die Vereine nach der Bewältigung der Krise ihre Eigenkapitalquote erhöhen." Nur so könnten sie "dauerhaft ihre Widerstandsfähigkeit stärken", sagte der 38-Jährige dem Sportbuzzer. Es wäre eine kleine Revolution. Denn bislang galt in der Branche: Nichts ist so teuer wie der Misserfolg.

Einer, der nicht an ein Umdenken in den Chefetagen glauben mag, ist Matthias Ginter. "Niemand wird leugnen können, dass sich der Profifußball immer mehr – nennen wir es – überhitzt hat", sagte der Nationalspieler von Borussia Mönchengladbach dem Sportbuzzer: "Ich befürchte allerdings, dass der Wunsch nach Veränderungen mittel- und langfristig wenig Gehör finden wird. Nach dem Tod von Robert Enke haben alle gesagt, dass sich in diesem Geschäft etwas ändern, dass es wieder menschlicher zugehen muss. Trotzdem war nach ein paar Monaten wieder alles beim Alten."

