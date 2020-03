Am Mittwoch wird mit dem Achtelfinal-Rückspiel zwischen PSG und Borussia Dortmund ein weiteres Spiel hinzukommen. Am kommenden Wochenende könnte zudem der komplette 26. Spieltag der Bundesliga ohne Zuschauer stattfinden.

Wir haben alle bisherigen Geisterspiele deutscher Vereine im Profifußball zusammengestellt.

Geisterspiele im deutschen Profi-Fußball:

26. Januar 2004: Alemannia Aachen - 1. FC Nürnberg 3:2 (2. Liga)

Grund: Wiederholungsspiel, nachdem Nürnbergs Trainer Wolfgang Wolf im ersten Duell am 24. November 2003 (1:0) von einem Wurfgeschoss getroffen worden war.



Grund: Wiederholungsspiel, nachdem Nürnbergs Trainer Wolfgang Wolf im ersten Duell am 24. November 2003 (1:0) von einem Wurfgeschoss getroffen worden war. 30. August 2008: Rot-Weiß Erfurt - Werder Bremen II 3:1 (3. Liga)

Grund: antisemitischen Sprechchören bei Erfurt - Carl-Zeiss Jena (2:1)



Grund: antisemitischen Sprechchören bei Erfurt - Carl-Zeiss Jena (2:1) 18. Dezember 2011: Hansa Rostock - Dynamo Dresden 2:2 (2. Liga)

Grund: Ausschreitungen der Hansa-Anhänger beim Ligaspiel Rostock - FC St. Pauli (1:3)



Grund: Ausschreitungen der Hansa-Anhänger beim Ligaspiel Rostock - FC St. Pauli (1:3) 11. März 2012: Dynamo Dresden - FC Ingolstadt 0:0 (2. Liga)

Grund: Ausschreitungen der Dynamo-Fans beim DFB-Pokalspiel (2. Runde) Borussia Dortmund - Dresden (2:0)



Grund: Ausschreitungen der Dynamo-Fans beim DFB-Pokalspiel (2. Runde) Borussia Dortmund - Dresden (2:0) 8. August 2012: Karlsruher SC - VfL Osnabrück 1:1 (3. Liga)

Grund: Ausschreitungen des KSC-Anhangs im Anschluss an das Relegations-Rückspiel Karlsruhe - Jahn Regensburg (2:2)



Grund: Ausschreitungen des KSC-Anhangs im Anschluss an das Relegations-Rückspiel Karlsruhe - Jahn Regensburg (2:2) 28. Januar 2017: Hansa Rostock - Jahn Regensburg 0:0 (3. Liga)

Grund: wiederholtem Einsatz von Pyrotechnik der Rostocker Fans

Geisterspiele im Europacup mit deutscher Beteiligung:

3. November 2004: AS Rom - Bayer Leverkusen 1:1 (Champions League)

Grund: Spielabbruch nach Ausschreitungen im Champions-League-Spiel Rom - Dynamo Kiew (0:1, 0:3 gewertet)



Grund: Spielabbruch nach Ausschreitungen im Champions-League-Spiel Rom - Dynamo Kiew (0:1, 0:3 gewertet) 27. August 2013: PAOK Saloniki - Schalke 04 2:3 (Champions League, Qualifikation)

Grund: Ausschreitungen der PAOK-Fans bei einem Qualifikationsspiel zur Europa League gegen Rapid Wien (2:1); dennoch waren wenige Gästefans im Stadion, die Karten aus dem Kontingent der Schalker Delegation erhielten



Grund: Ausschreitungen der PAOK-Fans bei einem Qualifikationsspiel zur Europa League gegen Rapid Wien (2:1); dennoch waren wenige Gästefans im Stadion, die Karten aus dem Kontingent der Schalker Delegation erhielten 30. September 2014: ZSKA Moskau - Bayern München 0:1 (Champions League)

Grund: wiederholte rassistischen Beleidigungen durch den Moskauer Anhang



Grund: wiederholte rassistischen Beleidigungen durch den Moskauer Anhang 20. September 2018: Olympique Marseille - Eintracht Frankfurt 1:2 (Europa League)

Grund: verschiedene Vergehen der Olympique-Fans



Grund: verschiedene Vergehen der Olympique-Fans 11. März 2020: Paris St. Germain - Borussia Dortmund (Champions League)

Grund: Entscheidung der Polizei-Präfektur Paris wegen des Coronavirus

Das könnte Dich auch interessieren: Das Coronavirus und die Folgen: Schluss mit "The show must go on"

(SID)