Giovanni Reyna hat im Interview mit "ESPN" einen Tipp von BVB-Teamkollege Jadon Sancho verraten, der ihm gerade zu seiner Anfangszeit in Dortmund half. "Die Jungs meinten, dass Fehler passieren, auch Messi und Ronaldo machen Fehler. Du machst sie, lässt sie hinter dir und ziehst weiter", meinte der US-Amerikaner. Das Wichtigste als junger Spieler sei einfach "selbstbewusst zu sein", so Reyna.

Es habe zwar auch einige schwierige Zeiten gegeben, "aber ich muss einfach weiter nach vorne schauen, den Blick auf die Zukunft richten und hoffentlich kann ich weiter einige coole Sachen machen", meinte der 17-Jährige, der 2019 aus der Jugendakademie des New York City FC nach Dortmund wechselte.

Mittlerweile gehe er ohnehin mit einer anderen Einstellung heran, auch dank der Ratschläge. "Ich bin hier, weil ich hier hingehöre", erklärte Reyna bei "ESPN". Vor allem dem nur drei Jahre älteren Sancho ist der US-Amerikaner für die Unterstützung dankbar, schließlich habe dieser Ähnliches erlebt.

"Jadon weiß, wie mich gefühlt habe. Er war für mich da und ich konnte immer zu ihm kommen, wenn ich Hilfe abseits des Platzes brauchte", meinte Reyna in dem Interview.

Reyna blickt zu Haaland auf

Doch auch zu Winter-Neuzugang Erling Haaland hat der Youngster eine enge Beziehung. "Ich schaue zu ihm auf, weil er in seiner jungen Karriere schon so viel erreicht hat und er ein toller Typ ist. Er hat mich angespornt, denn er sieht etwas in mir", erklärte Reyna.

Auch der BVB-Stürmer hatte zuletzt von seinem jungen Teamkollegen geschwärmt. "Er ist ein toller Spieler und wird noch besser werden", meinte der Norweger dabei unter anderem.

