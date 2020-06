Borussia Mönchengladbach hat am letzten Bundesliga-Spieltag durch einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen Hertha BSC die Champions-League-Qualifikation perfekt gemacht. Jonas Hofmann(7.) und Breel Embolo (78.) für die "Fohlen" sowie Vedad Ibisevic (90.) für die Gäste trafen im Borussia-Park. Gladbach beendet die Saison damit auf Rang vier und spielt in der kommenden Spielzeit in der Champions League.

So lief das Spiel:

Hertha ging von Beginn an hart zur Sache, aber in den entscheidenden Situationen ließen die Gäste die angemessene Zweikampfführung vermissen. Dadurch kam Gladbach zum frühen Führungstreffer. Ein einfacher langer Ball reichte um die Hertha-Defensive auszuhebeln. Christoph Kramer schlug den Ball lang auf Breel Embolo - und der behauptete das Spielgerät im Strafraum gegen beide Innenverteidiger. Vom rechten Fünfmetereck legte der Schweizer zurück auf Jonas Hofmann, der viel Platz hatte und sich die Ecke aussuchen konnte. Er wählte die linke und ließ Startelfdebütant Dennis Smarsch im Hertha-Tor keine Chance (7.).

Nach dem Treffer kontrollierte Gladbach die Partie und versuchte den zweiten Treffer nachzulegen. Doch so richtige gefährlich wollte die Rose-Elf nicht vors Tor kommen. Es blieb lange bei Halbchancen. Die beste Aktion war ein Schuss von Embolo aus spitzem Winkel, welcher den rechten Pfosten noch leicht küsste (32.). In der Schlussphase der ersten Hälfte hätte der Gastgeber dann allerdings das zweite Tor nachlegen müssen. Doch der junge Smarsch und erneut der linke Pfosten verhinderten dies. Lars Stindl war es, der den Pfosten traf. Nach einem Querschläger von Alexander Esswein kam der Gladbach-Kapitän völlig frei am Elfmeterpunkt an den Ball und schob ihn an die Torbegrenzung (41.).

In der zweiten Halbzeit beteiligte sich dann auch die Hertha an der Partie. Die Gäste kamen sogar zu zwei passablen Möglichkeiten. Mathew Leckie (55.) und Arne Maier (73.) wurden jeweils rechts im Strafraum bedient, aber Leckie zielte zu ungenau und Maier scheiterte an Yann Sommer. Defensiv blieben die Gäste jedoch unaufmerksam. Gladbach kam durch eine kurz ausgeführte Ecke zum zweiten Tor. Hofmann marschierte von der Eckfahne in den Strafraum. Er sah dann Embolo am zweiten Pfosten und bediente diesen mustergültig. Der Stürmer musste den Außenristpass nur noch ins Tor drücken (78.).

In den Schlussminuten tat sich aber dann doch noch etwas. Erst legte Jessic Ngankam Vedad Ibišević den Anschluss auf und dann vergab Raffael seinen Abschiedstreffer. Ngankam dribbelte auf der rechten Seite, als er im Strafraum angekommen war, ließ er Nico Elvedi mit einem Haken aussteigen und bediente Ibisevic am zweiten Pfosten. Der Routinier musste nur noch einschieben (90). Auf der Gegenseite hatte Raffael, in seinem letzten Spiel für Gladbach, eine Eins-gegen-Eins-Situation mit Smarsch. Der Berliner Torhüter blieb jedoch Sieger (90.+2).

Die Stimmen:

Bruno Labbadia (Trainer Hertha BSC): "Wir haben in der ersten Halbzeit extrem einfache Ballverluste gehabt und dadurch haben wir dem Gegner in die Karten gespielt. Wir haben ein unglückliches 1:0 kassiert und dann auch noch Glück gehabt, dass wir nicht höher in Rückstand geraten sind. Ich finde in der zweiten Halbzeit hat sich das Spiel komplett gedreht. Unsere Umstellung haben gegriffen und wir hatten das Spiel voll im Griff. Dann kriegen wir bei einem Eckball ein Tor, das so nicht passieren darf. Da waren wir nicht wach genug. Trotzdem hat die Mannschaft nicht aufgegeben und hat noch den Anschlusstreffer gemacht."

Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach): "Wer 65 Punkte holt, der hat die Champions League auf jeden Fall verdient. Ich denke wir haben die Situation gut angenommen. Wir haben vor der Unterbrechung und nach der Unterbrechung gut gespielt."

Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach): "Ich glaube wir haben in der ersten Halbzeit ein super Spiel gemacht. Wir sind in die Kabine gegangen und haben uns gesagt: Das lassen wir uns heute nicht mehr nehmen. Wir wollten schnell das zweite Tor nachlegen und das irgendwann dann auch gelungen. Am Ende war es ein verdienter Sieg."

Das fiel auf: Alexander Esswein als Rechtsverteidiger

In seinem letzten Spiel für die Hertha durfte Alexander Esswein auf der für ihn ungewohnten Position rechts hinten ran. Das war allerdings keine gute Entscheidung. Esswein war ein steter Unsicherheitsfaktor und verursacht mit seinem Querschläger die Riesenchance für Stindl (41.). Zur Halbzeit hatte Bruno Labbadia ein Einsehen und erlöste Esswein.

Die Statistik: 0

Borussia Mönchengladbach ließ in der ersten Halbzeit keinen einzigen Torschuss der Gäste zu. Ein solch starke Defensivleistung gab es erst das zweite Mal seit Beginn der detaillierten Datenerfassung in der Bundesliga (2004/05).

