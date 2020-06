Bayer 04 Leverkusen hat im Kampf um die Champions League eine empfindliche Niederlage kassiert. Bei Hertha BSC verlor Bayer am 33. Spieltag mit 0:2 (0:1). Matheus Cunha brachte die Berliner mit einem sehenswerten Treffer in der 22. Minute in Führung. Dodi Lukebakio erhöhte in der 54. Minute. Damit rutschte Bayer auf Europa-League-Rang fünf ab. Berlin ist Zehnter.

So lief das Spiel:

Leverkusen kam etwas besser ins Spiel und erspielte sich zu Beginn die besseren Chancen. Nach fünf Minuten marschierte Leon Bailey über links und bediente den frei stehenden Kai Havertz an der Strafraumgrenze, der jedoch deutlich übers Tor schoss. Nur eine Minute später kam Kevin Volland aus sechs Metern fast zum Abschluss, doch Dedryck Boyata passte auf und klärte in letzter Sekunde.

Viel ging bei Bayer über die Flügel, so auch bei der besten Gelegenheit der Gäste. Bailey flankte in die Mitte, wo Volland mit einem Querschläger für Havertz auflegte, der aus elf Metern mit einem Fallrückzieher an Jarstein scheiterte (15.). Hertha war bis dato zwar ohne Torchance, aber trotzdem gut in der Partie.

Eiskalt nutzten die Berliner dann ihre erste Möglichkeit zur Führung. Bei einer starken Kombination schickte Krzysztof Piatek Dodi Lukebakio in den Sechzehner, der Matheus Cunha an der Strafraumgrenze bediente. Der Brasilianer vollendete den starken Angriff (22.).

Nur zwei Minuten später hatte der Winterneuzugang aus Leipzig die 2:0-Führung auf dem Fuß: Nach starkem Gegenpressing schickte Piatek den Brasilianer in den Sechzehner, doch dessen Schuss konnte Bayer-Torwart Lukás Hrádecký mit dem Fuß parieren.

Leverkusen kam nach dem Rückstand nicht mehr wirklich in die Partie. Die Werkself konnte sich bei ihrem Keeper bedanken, der auch in der 36. Minute wieder zur Stelle war. Piatek startete hinter der Mittellinie durch und lief fast schon alleine auf den Finnen zu. Von Edmond Tapsoba und Jonathan Tah wurde er etwas nach außen abgedrängt und zog aus spitzem Winkel ab. Hrádecký parierte erneut.

Bayer kam gut aus der Pause und erspielte sich erneut die erste Chance des Durchgangs. Am Ende einer schönen Stafette scheiterte Diaby jedoch an Plattenhardt (47.). Bevor die Gäste richtig aufdrehen konnten, landeten die Berliner einen harten Treffer mit dem 2:0. Piatek ließ drei Verteidiger auf der linken Seite aussteigen und umkurvte auch noch Hrádecký, ehe ihm Dodi Lukebakio den Treffer vor dem leeren Tor vom Fuß nahm (54.).

In der Folge schaffte es Leverkusen kaum noch gefährlich vor den Kasten der Berliner zu kommen, da die Hausherren stark verteidigten und nichts mehr zuließen. Havertz kam nach Vorbereitung von Diaby noch einmal im Sechzehner zum Abschluss, doch der Youngster geriet in Rücklage verfehlte das Tor (61.).

Die Chance auf den Anschlusstreffer vereitelte dann Jordan Torunarigha, der einen Fehler von Jarstein ausbügeln musste und den Kopfball vom eingewechselten Lucas Alario von der Linie kratzte (76.). In der Nachspielzeit hatte Marko Grujic die Chance auf 3:0 zu erhöhen, als er eine Flanke von Alexander Esswein Volley nahm, doch der Serbe verfehlte das Tor (90.+4).

Die Stimmen zum Spiel:

Niklas Stark (Hertha BSC): "Wir haben super gearbeitet, es war heute ein richtiger Arbeitssieg. Wir wussten, das eine starke Mannschaft auf uns zukommt. Wir wussten, wie wir spielen wollen, hatten einen Plan und den hat jeder Einzelne heute brutal umgesetzt. Wir haben heute als Mannschaft den Sieg errungen."

Krzysztof Piatek (Hertha BSC): "Es war ein schweres Spiel gegen Leverkusen, die um die Champions League mitspielen. Sie sind ein sehr starkes Team, aber wir haben sehr gut verteidigt und waren perfekt eingestellt. Wir haben einige Chancen kreiert und am Ende 2:0 gewonnen."

Das fiel auf: Champions-League-Chance verspielt?

Mit der Niederlage gegen Hertha und dem parallelen Sieg von Gladbach über Paderborn, hat die Werkself heute womöglich ihre Chance auf den Champions-League-Einzug verspielt. Bayer rutschte von Platz vier auf Europa-League-Rang fünf ab und liegt zwei Punkte hinter Gladbach und drei Punkte hinter Leipzig. Gegen beide würde man bei Punktgleichheit aufgrund der deutlich schlechteren Tordifferenz den Kürzeren ziehen. Am letzten Spieltag muss Leverkusen also auf Schützenhilfe von Hertha (spielen in Gladbach) und Augsburg (haben Leipzig zu Gast) hoffen, während man selber zu Hause gegen Mainz gewinnen muss.

Der Tweet zum Spiel:

Die Statistik: 70%

Leverkusen hatte insgesamt 70 % Ballbesitz, blieb gegen die Hertha aber ohne Treffer. Hertha hingegen ging effektiv mit ihren Spieltanteilen um und schaffte es auch noch, die Führung souverän zu verteidigen.

