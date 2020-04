Die Berliner waren am Montag wieder ins Training eingestiegen, allerdings nur in Kleingruppen und unter strikten Auflagen. Neben Torhüter Thomas Kraft (Probleme mit den Nasennebenhöhlen) fehlten Stark und Wolf. Das Duo muss damit zum zweiten Mal in eine häusliche Zwangspause. Im März war ein Profi der Berliner an COVID-19 erkrankt. Trainer, Mannschaft und Funktionsteam begaben sich in eine 14-tägige Quarantäne.

(SID)