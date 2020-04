Es gehört zu Bruno Labbadias Kernkompetenzen, Flächenbrände zu löschen. Stuttgart, Hamburg, Wolfsburg. Überall dort erstickte er aufflammende Abstiegssorgen, und genau das soll er nun auch in Berlin tun. Doch bevor Labbadia am Ostermontag sein erstes Training bei Hertha BSC leitet, genügt ein genauerer Blick in seine Vita, um zu erkennen: Die Mission beim Big City Club geht über die Rettung eines abstiegsbedrohten Vereins hinaus.

Schließlich stand er, auch wenn es wie aus einer anderen Zeit erscheint, mit dem Hamburger SV 2010 im Halbfinale der Europa League und führte auch im Vorjahr den VfL Wolfsburg ins internationale Geschäft. Aufbauen, also die Transformation vom Abstiegskandidaten zum Europapokalanwärter vollführen, das kann er. In der Autostadt gelang ihm dies sogar innerhalb eines Jahres, nachdem er den VfL gegen Holstein Kiel 2018 irgendwie durch die Relegation gebracht hatte.

Labbadia wählt seine Traineraufgaben bewusst aus

Geht es nach Hertha-Manager Michael Preetz, soll Labbadia dies einfach in Berlin wiederholen. Der Geschäftsführer sagte:

" Mit Bruno bekommen wir jemanden, der die Bundesliga viele Jahre als Spieler und Trainer im Detail kennt und bei seinen Stationen gezeigt hat, dass er Teams stabilisieren und entwickeln und im nächsten Schritt ins obere Tabellenregionen führen kann. "

Tatsächlich wurde der Name Labbadia in der jüngeren Vergangenheit meist gespielt, wenn ein Klub einen Feuerwehrmann brauchte. Der 54-Jährige steht aber für mehr. Aus Prinzip nimmt der frühere Nationalspieler nicht jedes Jobangebot an, das ihm angetragen wird. Er ist ein kritischer Kopf, der seine Optionen akribisch prüft. Verschreibt er sich einer Aufgabe, will Labbadia an seinem Arbeitsort etwas bewegen. Bei der Hertha mit Investor Lars Windhorst könnte er genau richtig sein.

Labbadia weiß, was er kann

Gewiss erhält Berlin in Labbadia auch einen Trainer, der um seinen Wert weiß und diesen selbstbewusst vertritt. 2019 verließ er Wolfsburg trotz Qualifikation für Europa, weil er sich mit Sportchef Jörg Schmadtke nicht verstand. "Manchmal stimmt die Chemie einfach nicht. Das hat sich einfach nicht entwickelt", hatte Schmadtke damals der "Bild"-Zeitung gesagt.

Auch beim VfB Stuttgart, wo er von 2010 bis 2013 tätig war, gab es bei Labbadia und Klubführung unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft. Legendär ist unterdessen Labbadias Pressekonferenz aus dem Oktober 2012, als er mit der öffentlichen Kritik am Verein und seiner Person abrechnete:

" Als normaler Bundesliga-Trainer muss man sich heute die Frage stellen: Gehe ich einen schweren Weg, wie ihn der VfB Stuttgart gehen muss, mit? Oder sage ich: am Arsch geleckt. "

HSV-Trainer bei der legendären Relegation 2015

Am engsten mit seinem Namen verbunden und wohl auch ein Hauptgrund für sein Feuerwehrmann-Image ist aber wohl die zweite Amtszeit beim HSV. 2015 hievte er den Klub erst mit zehn Punkten aus den letzten sechs Partien in die Relegation, wo der Klassenerhalt spektakulär nach Verlängerung im Rückspiel gelang. Der Schlüssel für den Erfolg damals: "Was wir erreicht haben, ging nur über Emotionen und Leidenschaft", sagte Labbadia bei "bundesliga.de". Werte, die er nun der Hertha einimpfen muss.

