Hertha BSC - FC Bayern München heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Fußball-Bundesliga startet in die Rückrunde. Am 18. Spieltag trifft Hertha BSC auf den FC Bayern München. Anpfiff ist am Sonntag, 19. Januar, um 15:30 Uhr. Trotz aus Sicht des Rekordmeisters durchwachsener Hinrunde sind die Bayern immerhin auf Rang drei, nur vier Punkte hinter Spitzenreiter RB Leipzig. Hertha liegt lediglich auf Rang zwölf.

Hertha BSC - FC Bayern München: Die Bundesliga heute live im TV

Sky zeigt das Spiel zwischen Hertha BSC und dem FC Bayern München am Sonntag live im TV bei Sky Sport 1.

Hertha BSC - FC Bayern München: Die Bundesliga heute im Livestream

Sly zeigt die Partie für alle Kunden auch im Livestream bei SkyGo.

Berlin - FC Bayern heute im Liveticker

Bei Eurosport.de liefern wir euch natürlich alle News zur Bundesliga. Hier gibt es auch einen Liveticker zum Spiel der Bayern bei Hertha BSC.

Hertha BSC - FC Bayern München: Die Bundesliga heute im Radio

Wie gewohnt könnt ihr auch zum Auftakt der Rückrunde alle Bundesliga-Matches im Radio bei amazon.de mitverfolgen.

Die letzten zehn Duelle:

(sofern nicht anders angegeben, handelt es sich um Bundesligaspiele)

16.08.19: FC Bayern München - Hertha BSC 2:2

FC Bayern München - Hertha BSC 2:2 23.02.19: FC Bayern München - Hertha BSC 1:0

FC Bayern München - Hertha BSC 1:0 28.09.18: Hertha BSC - FC Bayern München 2:0

Hertha BSC - FC Bayern München 2:0 24.02.18: FC Bayern München - Hertha BSC 0:0

FC Bayern München - Hertha BSC 0:0 01.10.17: Hertha BSC - FC Bayern München 2:2

Hertha BSC - FC Bayern München 2:2 18.02.17: Hertha BSC - FC Bayern München 1:1

Hertha BSC - FC Bayern München 1:1 21.09.16: FC Bayern München - Hertha BSC 3:0

FC Bayern München - Hertha BSC 3:0 23.04.16: Hertha BSC - FC Bayern München 0:2

Hertha BSC - FC Bayern München 0:2 28.11.15: FC Bayern München - Hertha BSC 2:0

FC Bayern München - Hertha BSC 2:0 25.04.15: FC Bayern München - Hertha BSC 1:0

